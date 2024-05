Zubor Zoltán, a Magyar Honvédség korábbi főtisztje három évtizeden át hivatásos katonaként szolgált, ma egy biztonsági cég igazgatója, valamint egy civil szervezet nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsadója. Korábban szolgálati feladatai közé tartozott, hogy missziós és magyarországi helyszíneken végezzen személyvédelmi munkát. Elöljáróban azt mondja, erre a Magyar Honvédség keretein belül kitűnő felkészítést kaptak az ilyen beosztásban szolgáló katonák, tudásukat elismerték a nemzetközi missziók során a szövetséges erők parancsnokai is. Egyebek mellett részt vett a honvédség vezetőihez érkező delegációk személyi biztosításában, kísérésében.

– Szeretném leszögezni, nem szerencsés, ha szakmán belül kritizáljuk egymást, de ilyen szintű tévedések mellett nem lehet szó nélkül elmenni – mondta Zubor Zoltán, akit aktív idejében a brit katonai rendőrség kiképzői is felkészítették a szlovákiaihoz hasonló helyzetekre. – Nagyon sajnálatos, hogy Európában ilyen megtörténhet, és egy kiemelten védett személy merénylet áldozata lehet. Ezen a szinten nem véthet ekkora szakmai hibákat egyetlen testőrgárda sem. Elég végignézni a történtek helyszínén készült videókat, hogy ennek látványos jeleit megtaláljuk.

Zubor Zoltán ma már saját cégének vezetésében és tanácsadói szerepkörében hasznosítja harminc éves katonai tapasztalatát

Fotó: Szigligeti András

Zubor Zoltán szerint már akkor súlyos helyezkedési hiba történt, amikor a szlovák miniszterelnök megközelítette a tömeget, mert a védett személyt túl közel engedték az emberekhez.

– Alapvető probléma, hogy nem azt látjuk a felvételeken, hogy eldördült egy lövés és hatástalanították a támadót, hiszen a merénylő közvetlen közelről több lövést is le tudott adni. Egyes híradások szerint négyszer, más információk alapján ötször húzta meg az elsütőbillentyűt a támadó. Súlyos szakmai hibát vélek felfedezni abban is, hogy a miniszterelnököt védő testőrgárdából senki sem tudott azonnal a merénylő és a védett személy közé lépni. Közvetlenül a merénylet után sem tűnt összehangoltnak és jól begyakoroltnak a biztonságiak és a testőrök tevékenysége: gondolok arra, hogy legalább hárman-négyen azzal foglalkoztak, hogy leteperjék a támadót. Márpedig ilyenkor a védett személy védelme a legfontosabb, az, hogy minél előbb a védett autóba kísérjük, vagy állapotától függően vigyük annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül a kijelölt kórházba kerüljön. Visszatérve az előbb elmondottakra: több testőr is azzal foglalkozott, hogy leteperje a támadót, ez pedig alapvetően nem az ő feladatuk és semmiképpen sem ilyen létszámmal. A merénylő ártalmatlanítása a helyszínen tartózkodó más, erre kijelölt egységek tagjainak a dolga lenne: az egyenruhás rendőröké, vagy a titkosszolgálat tömegben elvegyülő – civil ruhás – ügynökeié.

A FEOL-nak nyilatkozó szakember felteszi a kérdést: volt-e valaki, akár egy mesterlövész, vagy más, aki a tömeget figyelte, hiszen nagy eséllyel előzetesen ki lehetett volna szűrni a zavartan viselkedő, vagy gyanús személyeket. Ez felveti a titkosszolgálatok ügynökeinek a felelősségét is, akiknek rendelkezniük kellett volna arra vonatkozó adatokkal, hogy az adott helyszínen tartózkodók esetleg veszélyt jelenthetnek a miniszterelnökre.

– Az elkövető jobbról érkezve, a fegyvert kezében tartva több lépést meg tudott tenni, mert a védelmet biztosítók reakciója lassú és körülményes volt. A miniszterelnök menekítése során látható, hogy nagyon sok idő telt el, mire a sérültet autóba tették, miközben a testőrök zavarodottan viselkedtek, többen össze-vissza futkostak, keresték a feladatukat, helyüket. Márpedig ilyenkor, ezekből az eltékozolt másodpercekből súlyos percek gyűlnek össze, amelyek jelentősen lecsökkenthetik egy sebesült esélyeit a túlélésre.

Együtt néztük Zubor Zoltánnal a felvételeket, többet egymás után. Ujjával a monitorra bökve mutatta: a lövéseket követően nagyon sokáig civilek tartózkodtak a merénylő közvetlen közelében, riadtan, céltalanul rohangálva. Mi lett volna akkor, ha a támadónak van társa, esetleg még elszántabb, öngyilkos akcióra készül és mondjunk felrobbantja a rajta lévő bombát? További civil áldozatok lehettek volna, hiszen nagyon sokat késlekedtek a tér kiürítésével.