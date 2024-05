Most szombaton azaz június 1-jén rendezi meg a Velencei-tavi Szent Benedictus Borlovagrend a 31. Orbán-napi ünnepségét Kápolnásnyéken a Művelődési Házban. Kupi László, Kápolnásnyék alpolgármestere, a Velencei-tavi Szent Benedictus Borlovagrend kancellárja a feol.hu-nak elmondta: az ország területén működő 49 borlovagrend meghívott képviselőit látják vendégül borászati szakmai és bortörténeti előadásokkal és egyéb programokkal a délelőtti rendezvényen.

Ezt követően 12.30-kor kerül sor a borrendi ruhákba öltözött dámák és borlovagok zászlós felvonulására a Vörösmarty szoborhoz, ahol rövid megemlékezést és koszorúzást követően a borlovagok az általuk hozott, és a Velencei-tó környéki borversenyek díjnyertes boraiból megkínálják a kápolnásnyéki és pettendi, valamint idelátogató vendégeket. De természetesen a gyerekek sem maradnak ki a jóból: ők ugyanis mustot kapnak. Látványos eseménynek ígérkezik a karddal történő pezsgőbontás, melyet Kupi László mutat be a közönségnek. A hangulatért, harmonika muzsikájával pedig Fekete Tamás felel.

- Ez a rendezvényünk ráhangoló is egyben, a július 20-án megrendezésre kerülő „Vörösmarty Fröccs terasz” programunkra is, ahol a kápolnásnyéki képviselők és jelöltek is kínálnak borokat – tette hozzá Kupi László.