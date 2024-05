Nem szokatlan látvány, hogy fiatalok látogatnak el a székesfehérvári Albatrosz Repülő Egyesület otthonába, a börgöndi repülőtérre, hiszen például a Kadét-program kapcsán is tapasztalhattuk jelenlétüket. De ennyi ifjú – a kísérő pedagógusokkal együtt hatszázötven – eddig talán csak a légiparádékon fordult elő a hangárok közelében. Az új hangár kiállító, illetve bemutatóhellyé változott, ahol először Józsa Dávid, a repülőegyesület alelnöke köszöntötte a résztvevőket. Elmondta: a program fókuszába a képzést és az oktatást helyezték azért, hogy felébresszék a fiatalok érdeklődését a légiipar iránt. Bemutatkoztak a meghatározó szereplők: a gyártók, a karbantartók, az oktatási intézmények és a képzési helyek. Akinek nem volt türelme végigülni a nyolc előadást, az tizennégy stand mellett bámészkodhatott, növelhette tudását és tapasztalatot gyűjthetett. A legnagyobb érdeklődés talán a szimulátor berendezéseket övezte, de nagy sikert aratott a robotkutya és a kutatórakéta is – de ezen aligha kell csodálkozni.

A fiatalok érdeklődését látványos eszközökkel igyekeztek felhívni a légiipar iránt

A Blériot XI háromhengeres motorjától az Airbus törzseleméig az érdeklődők láthattak drónt, célrepülőgépet, megnézhették az Altus ultrakönnyű motoros vitorlázót és a HungaroCopter könnyűhelikoptert. A Magyar Légiipari Klaszter tagjainak segítségével mód nyílt megismerkedni a dugattyús motorok javításával, a légijárművek karbantartásával, illetve a pilóta, repülőműszaki és mérnöki terület képzési lehetőségeivel. A fiatalok sokat tanulhattak – a Nemere-projekt kapcsán – a farepülőgép-építésről, a katonai légiirányítás múltjáról, valamint múzeumi repülőgépeket és helikoptereket is bemutattak a látogatóknak. Az előadások sorában egyebek mellett beszéltek a mérnöki szimuláció fontosságáról, a védelmi célú kutatás-fejlesztésről, valamint a légiipar továbbképzéséről és utánpótlásáról is.

Több száz diák látogatott el az Albatrosz Repülő Egyesület új hangárjába, amely bemutatóhellyé alakult át

Lepsényi István, a Magyar Légiipari Klaszter elnöke köszöntőjében azt mondta, nagyon jó látnia az érdeklődést, azt, hogy milyen sokan eljöttek az eseményre. Kijelentette, nagyon jó benyomást kelt, ahogy a kiállítók standjainál nyomon követhető a légiipar múltja, jelene és jövője. A légiközlekedés és a légiipar határozott fejlődést és lehetőségeket mutat, ez pedig azzal jár, hogy a kínálat is rendkívül szélessé vált. Ezért fontos, hogy azok a gazdasági szereplők, akik érdeklődnek az iparág iránt, találkozzanak és megismerjék egymást, valamint bemutassák a fiatalok előtt álló lehetőségeket. A kétnapos rendezvény célja egyrészt az, hogy a fiatalok megismerkedhessenek a légiipari szakmákkal a pilótától kezdve a repülőgép-szerelőig, másrészt, hogy a klaszter tagjai és az ágazat gazdasági szereplői találkozhassanak egymással.

Lepsényi István, a Magyar Légiipari Klaszter elnöke

Kerékgyártó János közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár elöljáróban gratulált a szervezőknek és a kiállítóknak, majd rámutatott: egy ilyen rendezvény kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődők jobban megismerhessék a légiközlekedés és a légiipar hátterét. Hangsúlyozta, a légiközlekedési iparág az egyik legglobálisabb az összes közül, hiszen globális a szabályozása, az intézményrendszere és globális a piaci szereplők összetétele is. Fontos stratégiai cél ezen a területen, hogy a hazai gazdasági szereplők egyre nagyobb mértékben tudjanak ebben részt venni. A börgöndi rendezvénynek éppen az az egyik célja, hogy segítse ezt a folyamatot és bemutassa a fiataloknak, milyen életpályákat biztosít az iparág. A nagy tudással rendelkező ügyes légiipari szakemberek ugyanis nem csak Magyarországon, de világon bárhol képesek elhelyezkedni, komoly karriert befutni. A helyettes államtitkár három minisztériumi feladatot nevesített. Olyan szabályozási keretrendszer biztosítását az iparág számára, amellyel képes fejlődni, a repülésbiztonságra vonatkozó szabályok érvényesítését és a fejlődést biztosító mozgástér megteremtését. Végül szólt arról is, hogy a közlekedési iparágakban állandó problémát jelent a szakemberhiány, a helyzeten éppen a börgöndihez hasonló rendezvényekkel igyekeznek javítani.

Kerékgyártó János közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár

A koronázó város nevében Mészáros Attila alpolgármester méltatta mindazt a munkát, amit az Albatrosz Repülő Egyesület évtizedek óta a helyi repülés, hagyományőrzés és a létesítmény érdekében végez a börgöndi leszállópályán, ahol egyszerre találkozik a múlt, a jelen és a jövő. Ő is megemlítette az utánpótlásképzés fontosságát, majd azt kívánta, Börgönd mielőbb legyen a hazai sportrepülés fellegvára. Hozzátette, továbbra is nyitottak az együttműködésre, akár a képzések, akár az iparág tekintetében. Székesfehérváron jelenleg is több légiipari beszállító cég működik, a további fejlesztések érdekében készek együttműködni az Építési és Közlekedési Minisztériummal, a Magyar Légiipari Klaszterrel és a KTI-vel.

Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere

A rendezvény keretében együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Légiipari Klaszter és a Védelmi Innovációs Kutatóintézet nevében Lepsényi István elnök és Hendrich Balázs üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes.