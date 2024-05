Közeleg a gyereknap és mivel az időjárás is kezd egyre jobban nyáriassá válni, így a Polgárdiban élő gyermekek és a gyermekes családok is egyre több időt töltenek már a szabadban. Ezért a Polgárdi Városgondnokság munkatársai folyamatos munkával készítik fel a település játszótereit, hogy minél szebb környezetben fogadhassák látogatóikat, akár a közelgő gyereknap kapcsán, akár bármelyik napokon is látogatnák meg tereket a kikapcsolódni vágyók. Az elmúlt napok fontos munkája volt például, hogy a homokozókat friss és tiszta homokkal töltötték fel, a gyermekek legnagyobb örömére.