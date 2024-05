A növénytermesztés olyan nálam, mint a főzés. A tökéletességre törekedve elveszek az apró részletekben, majd csóválom a fejem a végeredmény láttán. Hiába követi az ember szóról szóra az útmutatót, sosem sikerül pont olyanra, mint amilyet várunk. Hiába szerezzük be a megfelelő hozzávalókat, hiába ültetjük olyan környezetbe, ami legalább öt internetes oldal és három szakkönyv szerint tökéletes, el kell ismerni, van hogy egyszerűen nem jönnek össze a dolgok. Így járok én is minden évben. A szeretet, a törődés és a megfelelő feltételek biztosítása mellett is a kertem fele szinte nevetségesnek mondható. De beletörődni a kudarcba? Azt sosem. Minden évben elölről kezdem, és ha csak egy-két darab szépnek mondható terméssel is zárom a szezont, nekem már megérte.