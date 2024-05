Az Etyeki kilátóból csodás panoráma nyílik a környező dombokra és szőlőültetvényekre. Érdemes átmenni az Etyekhez tartozó közeli Botpusztára is, ahol a dombtetőn középkori kápolna magasodik, külső oldalának egyik sarkán ma is látható az a kőbe karcolt jel, amit rontásűző céllal véstek a falába. Ez is bizonyítja, hogy a kereszténység mellett a sámánhit még hosszú ideig fennmaradt.

Az egész napos kirándulás után tényleg jólesik egy pohár borral a kézben megnézni, ahogy a szőlővel beültetett dombok mögött lebukik a nap.

Etyeken minden korosztály megtalálhatja a neki való programot.

Lapunk ezúttal is megkért három embert arra, mondja el, miért szeret ezen a településen élni.

Lucza Zsigmond Varga Csókos Györgyi, etyeki képzőművész unokája. – Etyek nekem elsősorban a családot jelenti, a település nagyszüleim révén vált életem meghatározó részévé, később mi is ide költöztünk a szüleimmel. Számomra az teszi varázslatossá, hogy a főváros közelségében is meg tudta tartani régi jellegét és a közösségét is, amihez a különböző kulturális programok is hozzájárultak. A kultúrális sokszínűség pedig Etyek hosszú történelmének köszönhető. Úgy is mondhatnánk, Etyek a találkozások helyszíne.

Lucza Zsigmond

Forrás: Nagy Zoltán Péter / Fejér Megyei Hírlap

Nagy Marianna szintén iskolás korában került Etyekre. – Azért szeretünk itt élni, mert minden korosztály megtalálja magának a megfelelő programot. Jókat lehet kirándulni, itt a horgásztó, a Magyar-kút, a régi pincék. A gyerekekkel szívesen kerékpározunk is a környéken.

Nagy Marianna

Forrás: Nagy Zoltán Péter / Fejér Megyei Hírlap

Hernyák László 1991-ben érkezett Magyarországra a Vajdaságból. - Két hétre jöttünk, de annyira megszerettük Etyeket, hogy azóta is itt vagyunk. Szeretjük a szőlőt, a jó bort, illetve a borpárlatot, de a pezsgőt a legjobban! És persze szeretjük az embereket, akik kedvesen fogadtak, segítettek minket. A régi sváb emberektől sokat tanultam a szőlészet, borászat terén is. Amikor egy munkás nap után kiülök a teraszra, végignézek a gyönyörű tájon - még a zsámbéki romtemplomot is látom – tudom, hogy itt megtaláltuk önmagunkat.