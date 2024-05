Bodajkról készült filmünket ITT tekinthetik meg.

A Móri árok peremén terül el a fiatal város, Bodajk, mely nagy végletek, akár teljesen ellentétes irányok találkozóhelye. Attól függetlenül, hogy a peremvidékén vagy éppen a városközpontban sétálunk, ugyanúgy találhatunk régi parasztházakat, modern lakóingatlanokat és emeletes házakat is.

Ha egy másik településen élőnek felteszik a kérdést, mit tud Bodajkról, annyit mindenképpen rá tud vágni, hogy templom és Mária-kegyhely, és ez a keresztény irány tovább is fokozható egészen a szent családig és a csodákig, ám ennek a településnek sokkal távolabbra, lényegesen nagyobb mélységekbe mutató múltja van.

A malomépületet közösségi színtérként is használják

Fotós: Fehér Gábor / FMH

A rómaiak és az avarok után a magyarok telepedtek le ezen a csodálatos tájon. Ahogy a korok, a népek, a kultúrák váltották egymást, úgy követték egymást a vallások is. Volt, úgy, hogy számos isten közül az egyiknek, és úgy is, hogy a Nap- és a Holdanyának mutattak be áldozatot. Néha még ma is hallani a régi Bodog, a mai Bodajk 3 ősi dombja között a sámándobok hangját. Ugyanakkor több mint ezer éve államalapító Szent István királyunk kedvelt vidéke, menedéke Bodajk, ahol a Mindenkor Segítő Szűzhöz éppúgy imádkozott a szent király, ahogy most is tesszük mi, Nagyboldogasszony kopott unokái.