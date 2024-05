A szabadtérre tervezett alkalom megtartásához még az időjárás is tökéletesen alakult, így a nagy tömegekben érkező híveket semmi sem zavarta a Boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja emléknapján, ahol Spányi Antal megyés püspök imádságra hívta az egyházmegye papságát, a szerzeteseket, a fiatalokat, a családokat, a Prohászka Imaszövetség tagjait és minden Katolikus Rádió hallgatót Bodajkra, a Mindenkor Segítő Szűz Mária Kegyhelyére, hogy együtt fohászkodjanak új papi és szerzetesi hivatásokért és hálát adjanak az alapításának 20 éves évfordulóját ünneplő Magyar Katolikus Rádióért.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A Magyar Katolikus Rádió idén ünnepli alapításának huszadik évfordulóját. A jeles esemény kapcsán a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia díjakat és elismerő okleveleket adományozott a Magyar Katolikus Rádió több munkatársának. A Magyar Katolikus Rádiót a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia húsz évvel ezelőtt, 2004-ben azzal a céllal hozta létre, hogy a magyar társadalomban a keresztény életfelfogást és erkölcsiséget megerősítse és terjessze. A közszolgálati műsorstruktúrának köszönhetően a katolikus rádió segít eligazodni és tájékozódni az élet számtalan területén, szerepet vállal a Katolikus Egyház tanításának hirdetésében, a magyar és az egyetemes kultúra, valamint anyanyelv értékeinek megőrzésében.

A tíz órától kezdődő szentmisét élőben közvetítette a Katolikus Rádió. Az alkalom zenei szolgálatát Varga László, a Váci Székesegyház és a Váci Szent Cecília Kórus karnagya biztosította. Kimondottan lélekemelő volt hogy már az esemény megkezdése előtt is rövid, de lelkileg is tökéletes ráhangolódást nyújtó módon gyakorolták a hívek a közös énekeket. A szentmise alkalmával elsőként Mórocz Tamás plébános, kanonok, c. apát, h. esperes köszöntötte az egybegyűlt híveket, és az elöljárókat. A szertartás alkalmával Spányi Antal megyés püspök elsőként a tanítványok küldetéséről és a rájuk kiáradó szentlélekről szólt, akiken keresztül az Úr tanítása hallatszik az egész világon, hiszen a keresztény ember küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot. Tanúságot tenni! Ez a küldetése az egyház papjainak, de küldetés ez a tanúságtétel mindenki számára akit megszólított az Úr! – A Magyar Katolikus Rádiónak is ez a küldetése! Egy olyan világban, ahol az emberek egyre kevesebbet tudnak a hitről és a tanításról, de ezeknek az embereknek is szükségük van az evangéliummal való találkozásra! ….csak az Isten a tudója hány ember lelke gyógyult a rádió hullámhosszán, a szívét elérő igehirdetéssel, evangéliummal... – emelte ki szolgálatában a megyéspüspök. A szentmise végén a rádió munkatársai is elmondták rövid imádságaikat, kérve Isten áldását és a hívek imádságát is a munkájukra. A ceremóniát követően a nagyközönség számára lehetőség nyílt találkozásra és beszélgetésre is a Katolikus Rádió munkatársaival. Délután 13 órakor keresztutat jártak a felújított Kálvárián. 14 órakor pedig közös szentségimádást tartottak a kegytemplomban, és a találkozó zárásaként elimádkozták a Loretói litániát.

Fotó: Nagy Norbert / FMH