A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, valamint a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ épületének teljes körű rekonstrukciója 2023 januárban kezdődött el és a napokban fejeződött be. A beruházás költségét – 3,2 milliárd forint – állami forrásból finanszírozták, a Modern Városok Programban – írta meg az ÖKK.

A felújítás idejére az iskola átköltözött a Bory Jenő Általános Iskola épületébe, ott folytatódott a tanítás. A végzősök az utolsó gimnáziumi évüket nem tölthették a Tópartiban, ezért pénteken bejárást szerveztek nekik, így ők voltak az első diákok, akik láthatták a megújult iskolát. A bejárásra csatlakozott hozzájuk Cser-Palkovics András polgármester is, aki köszönetét fejezte ki a tópartis diákok, tanárok és dolgozók türelméért és megértéséért, bízva abban, hogy a felújítás elnyeri a tetszésüket. Vizi László Tamásné, a gimnázium főigazgatója köszönetet mondott az önkormányzatnak a pénteki bejárás megszervezéséért. A bejáráson részt vett Mészáros Attila alpolgármester és Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója is.

Fotó: Simon Erika / ÖKK

Az épületegyüttesben kicserélték a homlokzati nyílászárókat. Elvégezték a talajnedvesség elleni védelmet, szigetelték a homlokzatot és megtisztították és lefestették a műkő felületeket, kiépítették az épület villámvédelmi rendszerét, energetikailag fejlesztették a tetőszerkezetet, annak víz- és hőszigetelését, valamint felújították a csapadékvíz-elvezetést és kicserélték a tetőbevilágítókat. Az épület nemcsak külsőleg, de belsőleg is megújult. Felújították a gimnázium fűtésrendszerét, a víz- és szennyvízhálózatot és a villamos hálózatot. Új gépi szellőzőrendszert és tűzjelzőrendszert építettek ki, felújították a tűzvédelmi eszközöket és modern lámpatesteket szereltek fel. Megújult valamennyi tanterem, közösségi tér, vizesblokk, iroda és kiszolgáló helyiség, csakúgy, mint az összes burkolat – az aula földszinti része és a kerámiaegység kivételével.

Fotó: Simon Erika / ÖKK

Több újdonság is várja majd a diákokat, hiszen a földszinten átalakult a tantermek eloszlása is; egy fizika, egy biológia és egy természettudományi labort alakítottak ki új bútorzattal, berendezésekkel, a tantermi asztalok közötti munkaállomásokon pedig a kísérletekhez szükséges víz- és áramvételi lehetőséggel. A földszinten elkészült az új, 36 fős informatikaterem is, amely egy mobilfallal két részre osztható, így alkalmas csoportfoglalkozások megtartására is. Mindemellett mostantól új színben tündököl az iskola, a szürke és a matt fehér dominál, melyet piros elemek tesznek élénkké, mutatóssá. A földszinti aula és lépcsőkorlátok szürkék lettek, míg az elsőről a másodikra vivő lépcsőkorlátok élénk piros színt kaptak.