Székesfehérvár idén is pályázott a Virágos Magyarország versenyre, amelyen a legvirágosabb települések mérik össze nemcsak erejüket. A verseny során nemcsak a szépérzék számít, hanem a környezettudatosság is.

A versenyen idén ismét a fenntarthatóságé és a közösségeké lesz a főszerep. Megpályázható az Év zöld innovációja kategóriája, amellyel a települések fenntarthatósági törekvéseire szeretnék a szervezők felhívni a figyelmet. Emellett ismét várják a jelentkezőket a Virágzó közösség díjra is. Mindemellett tematikus díjakat is kiosztanak majd, díjazzák például az év fasorát és óvodakertjét, illetve a legvirágosabb főteret is. A kertészeti utalványoktól a szakmai tanácsadáson és segítségnyújtáson át a különféle tárgyi ajándékokig közel nyolcvan értékes szakmai nyeremény talál gazdára az őszi díjátadón.

– Mint ahogy minden évben, úgy idén is pályáztunk a Virágos Magyarország versenyre. Minden évben szeretnénk a színvonalat növelni, nyilván, azok után, hogy nyertünk már kategória és teljes versenyt is, és ez által képviselhettük Magyarországot az európai versenyen, ahol szintén nagyon jó eredményt értünk el – mondta el Cser-Palkovics András polgármester.

Idén ősszel, szeptemberben az európai verseny díjátadója Székesfehérváron lesz, a Sóstó Látogatóközpont környékén, egy nagyszabású Európa Nappal egybekötött rendezvényen, ahol minden pályázó város bemutatkozik majd egy prezentációval.