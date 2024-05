Az összesen mintegy 455 millió forintból megvalósult beruházás keretében új telephelyen épült bölcsőde, ugyanis a régi óvoda-bölcsőde adottságai nem tették lehetővé a bővítést. Az új telephelyen két csoportszobás bölcsőde épült, ahol az eredeti tizennégy férőhellyel szemben immár huszonhat kisgyermek elhelyezésére lesz lehetőség.

A fejlesztés részeként kül- és beltéri játékok is kerültek az intézménybe, megszépült a játszóudvar, valamint kerékpártárolókat, parkolóhelyeket és babakocsi tárolót is kialakítottak a helyiek kényelme érdekében. A teljesen akadálymentes épületben megújuló energiaforrásokat is hasznosítanak. Az intézmény működésének hála, négy új munkahely jött létre a településen.

A szalag átvágásának pillanata – Jobb Gyula polgármester, Rendné Pocsai Izabella intézményvezető és Molnár Krisztián a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke

Forrás: Molnár Krisztián közösségi oldala

– Számunkra a magyar gyermekek, a magyar családok a legfontosabbak, ezért a fejlesztés célja, hogy mind az ide járó kisgyermekek, mind az itt dolgozó nevelők számára komfortos, modern elhelyezést és munkakörülményeket biztosítson az új bölcsőde, a szülők pedig vissza tudjanak térni a munkaerőpiacra – fogalmazott Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke.