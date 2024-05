Olvasói megkeresés érkezett arról, vajon milyen módon képzeli el a város ennek az új parknak a gondozását? Merthogy láthatóan máshogy, mint ahogy azt a város szövetébe ágyazott, centire vágott és megtervezett parkjaiban láthatjuk. Itt a sétányokon és a játszótér környezetén túli felületekhez nem nyúlnak: tobzódnak is benne rendesen a vadvirágok, bogarak, pillangók, ragadozó- és réteken költő madarak, de még rókát és siklót is láthat könnyűszerrel az arra járó. A növekvő facsemeték pedig már a jövőt mutatják: a korábban sivár terület hamarosan erdősávval, árnyékkal és még több élettel telik meg. Persze az első szezon gondozás szempontjából még kísérleti szakasznak tekinthető – árulta el a feol.hu-nak Csete Gábor, a város természetvédelmi vezetője, rámutatva: így volt ez a Sóstó természetvédelmi területén is, ahol szintén ki kellett tapasztalni, mivel tesznek jót a természetnek és hogyan érdemes kezelni a felületeket ahhoz, hogy az ember is jól érezze ott magát.

- Ahogy azt terveztük, az Alsóvárosi egy természetközeli pihenőpark lett, melyben 15 hektár erdőt létesítettünk, a többi kaszáló. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak az ösvények környezetében fogunk kaszálni, egy évben kétszer, traktorral, ügyelve, hogy a költési időszak után kezeljük a felületeket. Az erdőfoltok fenntartásáról addig gondoskodunk, míg meg nem erősödnek, de a nagy kiterjedésű gyepfelületeket nem bántjuk. A játszótér és az épület környezetében azonban ütemterv szerint nyírjuk a füvet – mutatott rá a szakember, s válaszolva a kaszáló közepére kihelyezett utcabútorok kérdésére, elmondta: azok áthelyezéséről a közeljövőben gondoskodni fognak, mert valóban nincs ott jó helyük. Ahogy – tette hozzá - a sétányok gyommentesítését is megkezdték, merthogy hiába helyeztek el geotextíliát a kaviccsal szórt felületek alá, mégis feltört alattuk a gaz.

- Kicsit tehát Natura 2000-es alapelvek szerint gondozzuk ezt a felületet, s hosszú távon is az a terv, hogy ha megnő az erdő, félig-meddig természetes környezetet hagyunk. Sosem lesz tehát itt egy városi szövetbe bevont ultraintenzív park, mint amilyen például a palotavárosi, mert nem ez a cél.

Bozai István városgondnok pedig a szolgáltatóházzal kapcsolatos kérdéseinkre válaszolva elmondta: az épületben kialakított nyilvános illemhely nyitva van, ingyenesen használható.

- Büfé üzemeltetésére nem találtunk jelentkezőt, ezért csak nagyobb rendezvények alkalmával fog üzemelni – tette hozzá.