Zenés tornával indítja a napot május 12-én, vasárnap reggel kilenc órától a Halesz piknik, majd anya–lánya jógán vehetnek részt az érdeklődők. Tizenegy órától látványos bemutatóval érkezik a TRIAL Sportegyesület, akik a biciklizés kedvelőinek biztosítanak programot. Fél tizenkettőkor az ARTE ARAMI Derce csoportja a Táncolj velünk! programmal néptáncra hívja a vendégeket. A nap zárásaként zenél a Sopiane Brass Band együttes is.



Kilenc és két óra között különböző sportokat lehet kipróbálni, lesz személyi edzés és tanácsadás Molnár Attilával, aki a Bajnok Predator Boksz SE-től érkezik. Futóedzésre is lesz lehetőség Túróczi Rékával, aki az „IRUNmom” sportinfluenszer néven vált ismertté a közösségi médiában, és akár együtt is lehet edzeni vele a Halesz park körül. A már említett triál sportággal is meg lehet ismerkedni, de hatállomásos akadálypálya is várja a gyerekeket, akik a népszerű eurobungee trambulinnal is ismeretséget köthetnek – olvasható az ÖKK közleményében, melyből az is kiderül, hogy a Tóvárosban délután egy órakor kezdődnek a programok a Batyu Színház Bodza és a tenger című mesejátékával. Az előadott mese a viselkedészavaros gyerekekkel való bánásmódra reflektál, és a szülőknek is üzen, hogy legyenek figyelemmel gyerekeikre, próbálják megérteni félelmeiket, motivációikat és segítsék őket a világban való boldogulásban. Később a Zsigmond Lala Énekstúdió Disney Show-ja szórakoztatja a kisebbeket, a délután folytatásában pedig a felnőtt hallgatóságot várja operettslágerekkel Váradi Eszter Sára és Keller János. A nap sztárfellépője a magyar könnyűzenei élet kiemelkedő alakja, a Neoton Família Sztárjai együttes tagja, Csepregi Éva lesz, aki négy órakor lép színpadra.



Mindkét piknik programjai ingyenesek.