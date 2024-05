A Városháza Dísztermében többek között Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte az ünnepség résztvevőit, akitől Julius Mihm, Schwabisch Gmünd alpolgármestere vette át a szót az emelvényen. Mind a ketten kiemelték, a két tűzoltóegyesület közötti együttműködés a valóságban megélt Európa, egy mély, szakmai és baráti kapcsolat, mely több évtizede töretlenül tart. A fehérvári egyesület részéről Katzer László és Koppán Viktor idézte fel az elmúlt 30 év legfontosabb, legemlékezetesebb pillanatait, beszélt a fehérvári egyesület munkájáról és mondott köszönetet a Schwäbisch Gmünd-i tűzoltóktól az együttműködés során kapott szakmai és tárgyi segítségért.

Az ünnepség végén csoportkép is készült

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az elmúlt évtizedek áldozatos munkájáért és a kapcsolat ápolásáért többen is emléktárgyat vehettek át. Külön köszöntötték Jürgen Schabel, ma már nyugalmazott tűzoltómestert, aki a kezdetektől részt vett a közös munkában és pénteken éppen 80. alkalommal járt Székesfehérváron. – Nagyon kedves emberek élnek itt, bárhová is mentünk, mindenhol szívesen fogadtak. Három keresztgyerekem is lett Fehérváron, mindannyian tűzoltó-gyerekek, az elmúlt 30 év alatt, hiszen a szakmai kapcsolatok egy idő után baráti kapcsolatokká alakultak át. Az évtizedek során sok szakmai tapasztalatot és sok barátot szereztem, nagyon szeretem Székesfehérvárt és ezt az országot – foglalta össze röviden Jürgen Schabel.

A német tűzoltó-delegáció tagjai szombat délelőtt meglátogatják a dégi kastélyt, este pedig a Gánton megrendezendő tűzoltóbálon vesznek részt.