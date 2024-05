Különleges, ünnepi alkalomhoz érkezett az Emerson Process Management Magyarország Kft., mely kereken harminc éve kezdte meg működését Székesfehérváron.

– 1994-ben, öt évvel a Magyarország rendszerváltása után az Emerson úgy döntött, hogy egy logisztikailag és gazdaságilag is nagyon kedvező helyen, közel a fővároshoz, egy, az ipart és a kereskedelmet mindig is szorosan magához ölelő, gazdag kulturális örökséggel rendelkező városban, Székesfehérváron alapítja meg új magyarországi telephelyét – idézte fel a fehérvári kezdetet Hopka Balázs, a vállalat ügyvezető igazgatója.

A cég az első évben a Videoton Ipari Parkban bérelt épületben 20-25 kollégával kezdte működését, elsősorban szerepalkatrészek gyártására fókuszálva. A következő évben gyorsan nőtt a termelés volumene, és 1996-ra már háromszorosára nőtt a munkavállalói létszám.

– Az alkatrész megmunkálás mellett egyre több és komplexebb feladatokat kapott a gyár. 1999-ben elkezdődhetett a komplex szabályozó szerepek összeszerelése és közvetlen kiszállítása az európai vevőink számára. A 2000-es évek elején tovább növeltük a Fehérváron gyártott termékeink portfólióját. A folyamatos növekedés és a fejlődés megkívánta, hogy az infrastruktúrában is továbblépjünk, így 2013-ban a vállalat vezetése úgy döntött, hogy megveszi a mai, Holland fasori telephelyet, és azt teljes mértékben az igényeinkre szabva, felújítva, létrehozza a szelepszerelés modern, európai központját itt, Székesfehérváron – mondta Hopka Balázs a napjainkban Fehérváron több mint 630 munkavállalót foglalkoztató cégről.

A harmincéves évforduló ünneplésekor újabb izgalmas fejlesztésekről is szó esett: nemrég jelentették be a nukleáris üzletág szolgáltató központjának fehérvári megalakulását. Idén megkezdődnek továbbá egy új épület tervezési munkái is, melyben dolgozói étkezdét, irodahelyiségeket és konferenciatermeket alakítanak ki. Az építkezés várhatóan 2025-ben kezdődik.

Köszöntőjében történelmi szempontból is fontos eseményként hivatkozott a vállalat harmincadik születésnapjára Cser-Palkovics András polgármester.

– Sokan vagyunk itt olyanok, akik valamilyen módon átéltük, vagy legalábbis szüleinken keresztül tapasztaltuk, hogy az 1990 utáni pár évben hogyan omlott össze az a gyáripar, ami ezt a várost évtizedeken keresztül meghatározta, és munkát, egzisztenciát adott az akkori fehérváriaknak és a környéken élőknek is. A kilencvenes évek első felében az Emerson elsők között érkezett ebbe a városba, egy megelőlegezett bizalommal adózva Székesfehérvárnak, az itt élő, itt dolgozó embereknek. Ami ma történik, az már nem egy megelőlegezett bizalom. A három évtizedes közös munka, közös erőfeszítés eredményeként jutottunk el oda, hogy ma is újabb és újabb befektetésekről, beruházásokról, fejlesztésekről számolhatott be ügyvezető úr. Hiszek abban, hogy ez a közös környezetünk, közös otthonunk, amit ha fejlesztünk, az jó a helyi gazdaságnak, aminek működése, fejlődése, növekedése jó a város egészének is. Ebből tudjuk működtetni és fejleszteni a várost – fogalmazott Székesfehérvár polgármestere.

Az Emerson európai elnöke, John Nita a vállalat egyik legfontosabb telephelyeként hivatkozott a székesfehérvárira. Felidézte, a vállalatot 130 évvel ezelőtt a Missouri állambeli Saint Louisban alapították. Az 1892-ben elért 60 ezer dolláros árbevételhez képest a vállalat az idei évre globálisan 70,5 milliárd dollár árbevételt prognosztizál. Kiemelte, az Emerson célja, hogy olyan innovációkat vezessen be, amelyek egészségesebbé, biztonságosabbá, intelligensebbé és fenntarthatóbbá teszik a világot.

– Magyarország stratégiailag is az egyik legfontosabb ország az Emerson számára. Egy olyan ország, amely gazdag történelemmel, magasan képzett munkaerővel rendelkezik, és amelyre nagyon büszkék vagyunk, hogy a családunkhoz tartozik. Három világos stratégiai követelményre összpontosítunk: a kultúrára, a portfólióra és a megvalósításra. Ez a telephely egyértelműen a portfóliónk kulcsfontosságú részét képezi. Folytatni fogjuk fejlesztését, hogy naprakészek maradjunk az iparági trendekkel, és növeljük relevanciánkat a kulcsfontosságú növekedési ágazatokban – tette hozzá John Nita.

Az ünnepség keretében a cég telephelyének bejáratánál a vállalat munkásságát jelképező emlékművet avattak.