– Helyi szinten a választás tétje sokszor nagyobb mint gondolnánk, egy képviselő testület öt évre kap lehetőséget, ami egyben felelősség is, mert nem csak testületi-ülésekre kell eljárni, hanem kap vele egy falunyi embert is és megkapja azt a felelősséget, hogy amit eddig ő kritizált, vagy úgy érezte jobban tudná csinálni, azt bizony most neki kell elvégezni és hallgatni, hogy ez lehetett volna jobb is. Igen, van ilyen is, lehetett volna jobb is, akár egy rendezvény, akár egy döntés. Egyszóval felelősség és nagyfokú alázat, ami ehhez szükséges. Nagyon fontos: a közérdeket az önérdek elé kell helyezni, erre nem mindenki képes! Itt nem egy ember szerekét toljuk, hanem egy egész faluét!

Kérdezte az EP választást is! Jelenleg egy olyan képzésre járok, ami rálátást ad a világra. Amennyire izgalmas, annyira riasztó is számomra. Geopolitikai összefüggések és talán a legfontosabb kérdés: elkerülhető -e az oly sokat emlegetett háború eszkalációja? Reményeim szerint felelős döntésekkel; igen! Komoly dolgok ezek, így egyáltalán nem mindegy, hogy kik azok, akik képviselik hazánkat. Hiszem, hogy a magyar emberek felelős döntést fognak hozni.