Az István Király Általános Iskola és a Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum együttműködésének egyik eredménye, hogy több tanuló folytatja gimnáziumi tanulmányait gorsiumosként. Ezúttal a Gorsium Gimnázium diákjainak alkotásaiból nyílt kiállítás, amellyel a rajzolni, fotózni, táncolni, zenélni vágyókat hívják művészeti ambícióik folytatására a középiskolai éveik alatt – írta meg az ÖKK közleményében, melyben arról is olvashatunk, hogy az ünnepélyes megnyitón az alkotásokat Handl Szabolcs, a Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum igazgatója ajánlotta az aulát megtöltő diákok figyelmébe. Köszöntőt mondott Krählingné Kovács Tünde igazgató is, míg az István Király Általános Iskola tanulói műsorral köszönték meg a középiskolás kiállítók munkáit.



A diáktárlaton a fotó, a grafika és a rajz-festés témái között klasszikus tanulmányok és kicsit elvontabb, konceptuális művek is megtalálhatóak. A kiállított munkák válogatásánál az egyik fő szempont az volt, hogy minden bemutatott kép kisebb gyermekek számára is érthető legyen, közelebb hozva hozzájuk a képzőművészetet, és egyúttal bemutatva a szakirányt.