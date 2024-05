Sikerült megszólaltatnunk a startvonalnál a tabajdi intézmény testnevelő tanárát, Boldizsár-Rajnai Andreát, aki büszkeséggel beszélt az egyedülálló és páratlan kezdeményezésről. Ráadásul, mint megtudtuk nem rég ért haza a nyári olimpiai játékok helyszínéről, Párizsból, ahol már gőzerővel készülnek a nagy eseményre.

A futókat buzdító gyerekek és a településen élők hada várta a járdákon.

Fotó: Kiskéri Lajos

– Az Olimpiai Váltó Fáklyafutás program nagykövete, Kovács István kereste fel még hetekkel ezelőtt az alcsúti József Nádor Általános Iskola igazgatónőjét, Keindl Zoltánné Mariannt, aki nagy örömmel buzdított minket, a Mészöly Gedeon Református Általános Iskolát is a csatlakozásra. Végül négy intézmény – az említetteken kívül –, még a felcsúti Endresz György Általános Iskola és a bicskei Vajda János Technikum diákjai vállalták a nemes feladatot, hogy Tabajd-Alcsút-Felcsút-Bicske útvonalat teljesítve átadják a lángot Bicske polgármester asszonyának, Bálint Istvánné Andreának. Azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom, boldogságot és sok-sok mosolyt adott ez a nap valamennyiünknek. Az esemény megkoronázása volt, amikor a célban egy igazi legenda, az esemény ötletgazdája, Kovács István várta a lurkókat, akiknek előadást is tartott. Megemlíteném még a tabajdi Vancsó Lászlót, Ő volt az egyetlen, aki végigfutotta az egész távot. Gratulálok mindenkinek!

Öröm az arcokon az alcsútdobozi táblánál: a tabajdi Mészöly Gedeon Református Általános Iskola diákjai teljesítették a küldetést.

Fotó: Kiskéri Lajos

Az eseményről Bicske regnáló polgármestere és egyben Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje is posztolt közösségi oldalán:

„Első alkalommal vett részt Bicske a Kihívás Napján. Ennek keretében igyekezett tegnap a város apraja-nagyja minél többet sportolni, mozogni. A Székesfehérvári SZC Vajda János Technikum vitte a prímet, ők csatlakoztak az olimpiai lángfutáshoz is. A nap keretében fogadtuk Kovács István futót, aki a párizsi olimpia közeledtével az "Újra úton az olimpiai fáklya " címmel indított sportos mozgalmat, amelybe örömmel kapcsolódtunk be." – olvasható bejegyzésében, amelyhez néhány fotót is csatolt. Alább az egyik.