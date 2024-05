Podcast Stúdiónk és Bokányi Zsolt vendége Kiss Norbert Ivó Enying város polgármester jelöltje volt! Jelenleg is fontos agrár pozíciókat tölt be, többek között a Fejér Megyei Gazdakörök Szövetség elnöke. Enying számára szív ügy, lokálpatrióta és születése óta a település lakója. Terveiről, megoldandó feladatokról, és a várost érintő kihívásokról is beszélgettünk vele!