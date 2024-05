Az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt egyre több a kifejlett szúnyog, így még nagyobb hangsúlyt kap a vérszívók elleni védekezés. A csípőszúnyogok lárvái rendkívül kedvelik az állandó vizek védett, növényzettel borított szegélyzónáit, valamint az áradások és esőzések után kialakuló ideiglenes vizek is lehetőséget adnak a fejlődésükre.

A katasztrófavédelem szakemberei egy olyan speciális készítményt vetnek be a lárvák ellen, amely baktériumok által termelt szelektív hatóanyagot tartalmaz. A szer az alkalmazott dózisban a szúnyoglárvákon kívül más élőlényekre nincs hatással, így élővizekben is felhasználható. Megyénkben jelen esetben a készítményt földi úton, folyadék formájában, permetezéssel juttatják ki a gépjárművel vagy gyalogosan megközelíthető tenyészőhelyekre. A szakemberek a következő időszakban kiemelten a Balaton és a Velencei-tó környéki településeken, Borsod-Abaúj-Zemplén és Fejér vármegyében, valamint Csorna környékén és a Rába menti régiókban terveznek beavatkozást. A platós gépjárművekről végzett permetezést – szélcsendes, csapadékmentes időben – az esti, éjszakai órákban végzik.

Május 27. és június 2. között Fejér tizenhárom településén végeznek a szakemberek földi kémiai szúnyoggyérítést, összesen mintegy 4218 hektáros területen. Az érintett települések: Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Sukoró, Velence, Zichyújfalu, Alcsútdoboz, Bicske, Etyek, Felcsút, Tác és Újbarok. A felsorolt településeken május 28-án, kedden végzik a gyérítést. Kedvezőtlen időjárás esetén a beavatkozást szerdán vagy csütörtökön hajtják végre.

A szúnyogok elleni védekezésbe a szakemberek mellett a lakosság is bekapcsolódhat. Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ, melynek közleménye hangsúlyozza: egyes gyakori szúnyogfajok a ház körüli kisebb-nagyobb vízgyülemekben, vizesedényekben, sőt akár egy pohárnyi vízben is kifejlődhetnek. Ráadásul a nyári hőmérséklet is kedvez a szúnyogoknak, ilyenkor akár egy hét alatt végbemegy a lárvák fejlődése. Megoldásként a Népegészségügyi Központ az vízgyűjtőhelyek megszüntetését vagy letakarását, lefedését javasolja.