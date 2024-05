Mozgássérültek klubja

„A Mozgássérültek Fejér megyei Egyesülete májusban tartotta első klubfoglalkozását Székesfehérváron. A foglalkozáson előadás hangzott el a mai zenéről. A klub vendége volt Hollós Máté zeneszerző is, aki nagyon szemléletesen és érdekesen beszélt erről, a sokak számára még ismeretlen világról. A klubprogram megszervezésében és lebonyolításában jelentős szerepet vállaltak a megyei kórház és a székesfehérvári városi könyvtár KISZ-esei. A soron következő klubdélutánon játékos, vidám vetélkedőt rendeznek, valamint kötetlen beszélgetést folytatnak a mozgássérültek életéről, gondjaikról, lehetőségeikről.” – olvasható a Hírlap hasábjain 1984-ben.

Nemzetiségi napok Gánton

„A megyei nemzetiségi napok nemcsak térségünkben számítanak hagyományőrző rendezvénynek, az ország számos pontján felelevenítik a népcsoportok szokásait, így például a déli országrészben szláv, a nyugatiban pedig német népviseletbe öltöznek minden évben, s ilyenkor „előkerülnek” a régi dalok, hagyományok is. Fejér megyében is rendszeressé vált a nemzetiségi csoportok találkozója, amely minden évben más településen kap helyet. Idén Gánt „nyerte” el a rendezés jogát, s az ünnepség jelentőségét mutatja, hogy már hónapokkal ezelőtt készültek a falubeliek a programokra. Megerősítették a kapcsolatot a német Eswege városkával, ahol sok kitelepített gánti él ma is. A szabadtéri színpadon bemutatkoztak a különböző népviseletbe öltözött csoportok, zenével, tánccal, énekkel. A jól sikerült nap zárásaként a táncoslábúak emelkedett hangulatú bálon szórakozhattak, ahol a soponyai nemzetiségi zenekar húzta a talpalávalót. Másnap a népünnepélyhez (nem túl szorosan) kapcsolódva lovas (díjugrató és kettősfogathajtó) versenyt rendeztek.” – írtuk 30 évvel ezelőtt a Fejér Megyei Hírlapban.

Kosárlabda egész nap

Népszerű sportrendezvényt tartottak Fehérvár utcáin 30 évvel ezelőtt. „Nemrégen szemtanúi lehettünk Székesfehérváron az egyre inkább népszerűsödő utcai kosárlabda (streetball) majálisának. Az országalma mellett megrendezett versenynek sok nézője volt. Nem lesz ez másképp május 25-én, a Challenge Day (A kihívás napja) alkalmával sem, annyi különbséggel, hogy nem csupán nézni, de játszani is lehet. Reggel 9 órától estig 12 órás kosárlabdát rendeznek a városi uszoda előtti parkolóban. Egy volt kosarasokból álló 30-40 fős társaság, Makó Tibor vezérletével váltott ellenfelek ellen vív, akik között iskolák és spontán összeállt társaságok csapatai szerepelnek.”