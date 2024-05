Vendéglátósok tanácskoztak

Tegnap üzleti fórumot tartottak Fejér vármegye meghatározó cégei, hasonlóra került sor 1974. május 16-án is: „Az a tanácskozás, amelynek tegnap a Velence Szálló adott otthont, a vendéglátás időszerű kérdéseit vitatta. Ott voltak — a szomszédos megyékből is — mindazok, akik bármilyen vonatkozásban érdekeltek abban, hogy jobb, korszerűbb legyen nálunk a vendég városa, ellátása. Az előadó, a Belkereskedelmi Minisztérium Belkereskedelmi és Idegenforgalmi Főosztályának vezetője, Sivó Tibor, vendéglátásunk gyakorlatának, erényeinek és hibáinak feltárása során elsősorban a Dunántúl vendéglátását elemezte. Többek között elmondotta, hogy néhány évvel ezelőtt még gond volt az üdítő italt eladni. Most a szeszes ital fogyasztás rovására jelentősen emelkedett az üdítő ital fogyasztás.”

Fehérvár tovább épült és szépült

Ma sem ritka látvány, hogy a városban építkezés, felújítás folyik, nem volt ez másként 1974-ben sem. Az akkori fejér Megyei Hírlap beszámolója szerint „a tervprogram új közintézmények hosszú sorának építését irányozza elő az ezredfordulóig. Új megyei könyvtár, új zeneiskola és hangversenyterem, 1500 nézőt befogadó sportcsarnok, 50 méteres fedett uszoda, új strandfürdő, több sporttelep épül a városban. A kórházat jelentős mértékben kibővítik. A jelenlegi 600 ágy helyett 1500 ágy nagyságúvá fejlesztik. Az Öreghegyen 400 férőhelyes szanatórium építését tervezik. Új megyei szakorvosi rendelőintézeten kívül hat körzeti rendelőintézet megépítése is szükséges. A múzeumot kibővítik, a Velence Szállónál 8000 négyzetméteres lakberendezési áruházat, a Velinszky lakótelepen és a Piac téri lakótelepen pedig 7000 négyzetméteres áruházakat építenek. A programterv szerint a jelenlegi piac térségében még 2000 négyzetméteres fedettpiac és 3000 négyzetméteres szabadpiac létesítése is szükséges. Szabadpiacokat létesítenek más körzetekben is".