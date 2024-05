– Az elmúlt fél évben minden héten, akár naponta is érkezett hozzánk jelzés az emberkereskedelem témakörébe tartozó bűncselekmény gyanújáról, vagy kapcsolati erőszakról – mondta Toszeczky Renáta, a Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem elleni osztályának vezetője. – Tapasztalataink szerint főként a kapcsolati erőszakban érintett, sok esetben gyermeket nevelő női bántalmazottak száma emelkedett. Ez lehet fizikai, lelki, pszichológiai, vagy szexuális jellegű bántalmazás. Az ilyen esetekben gyakran az áldozat menekítésére is sor kerül.

Gyakran kell hazamenekíteni külföldről a becsapott, megtévesztett áldozatokat

Fotó: BSZA

Toszeczky Renáta számára az a szembetűnő, hogy egyre durvább eszközökhöz nyúlnak az elkövetők.

– Nagyon sokszor találkozunk kínzásokkal és súlyos bántalmazással, az ilyen cselekményeket elsősorban házi rabszolgaságra kényszerített férfi áldozatokkal szemben követik el. Mondok egy példát, de mondhatok másodikat és harmadikat is. Egy 61 éves férfi áldozatot pusztán azért szorítottak a kályhához, hogy megkínozzák. A fejét baltával ütötték. Amellett, hogy elvették a bevételét, folyamatosan dolgoztatták és súlyosan bántalmazták. Másfél hónapig feküdt kórházban annak érdekében, hogy egyáltalán valamelyest rendbe jöjjön az egészsége. Most már negyedik hónapja a mi egyik védett házunkban él, nagyon szépen regenerálódik, és hála Istennek már jól érzi magát. Egy másik, 65 éves férfit idősotthonban helyeztünk el. Ő is ápolást igényelt, mert nagyon súlyos bántalmazásokat élt át: ütötték-verték amellett, hogy elvették a keresetét.

De nem csak a férfiakat kínozzák. Április végén bejárta a sajtót a hír, hogy egy rabszolgaként dolgoztatott nő halt bele sérüléseibe. A bántalmazásoktól rosszul lett, autóba ültették és Pest vármegyébe vitték, kitették egy aszódi társasház előtt, majd sorsára hagyták. A rendőrök halált okozó testi sértés, valamint kényszermunkával megvalósított emberkereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a gyanúsítottakat. Miért kínozzák meg ezeket az embereket?

– Ezt nem tudom – vallotta be Renáta. – Azt azonban igen, hogy egyre több esetet derítenek fel, növekvő számú állampolgári bejelentést kapunk annak köszönhetően, hogy gyakrabban beszélünk akár a sajtóban is az áldozatokról. Látszik, hogy egyre tudatosabbá válnak az emberek és a korábbinál sokkal korábban felismerik, ha a környezetükben valaki az emberkereskedelem áldozata lesz. Ilyenkor megtörténik a feljelentés, a hatóságok pedig nyomoznak. Hosszú évek munkájának az eredménye, hogy az emberkereskedelem, mint bűncselekmény kezd beépülni a köztudatba, ezáltal egyre több eset válik láthatóvá és zárul le büntetőeljárással. Ma már az ügyészségeken erre kijelölt, emberkereskedelem elleni csoportvezetők dolgoznak, akik ügyészek, és az ő dolguk, hogy ezen a területen szigorú ellenőrzéseket foganatosítsanak. Egyre kiterjedtebb azoknak a köre, akik lehetséges áldozatként vagy elkövetőként fókuszba kerülnek. A munkaügyi felügyeletek is ellenőriznek, megvizsgálják a szóba jöhető gyanús címeket, jellemzően a tanyavilágban vagy az ipari területeken.

Sokban segítette a felderítést, hogy idővel egyre nagyobb nyilvánosságot kaptak az emberkereskedelemmel, vagy kapcsolati erőszakkal összefüggő ügyek

Fotó: BSZA

Kiemelt kormányzati cél, hogy az áldozatsegítő rendszer minél közelebb kerüljön a bajbajutottakhoz, így a fővárosi és a vármegyei kormányhivatalokban elérhető áldozatsegítő szolgálatok mellett több nagyvárosban már áldozatsegítő központok is működnek. A kormány folyamatosan bővíti a hálózatot, így 2025-re már minden vármegyeszékhelyen fogadni tudják a bűncselekmény következtében áldozattá vált segítségkérő, vagy csak tájékozódó ügyfeleket. (A Székesfehérvári Áldozatsegítő Központ a Piac tér 4-es szám alatt nyílt meg, a telefonszámuk: 22-795-100. Működik 24 órás áldozatsegítő vonal is, ennek száma: 06-80-225-225.)

Székesfehérváron április közepén adták át az ország tizenötödik áldozatsegítő központját

Fotó: feol.hu

– Fontos a jelenlétük, hiszen minden bűncselekmény áldozata fordulhat hozzájuk – folytatta Toszeczky Renáta. – Ez széles nyilvánosságot kapott és nekünk országszerte nagyon szoros velük az együttműködésünk, hiszen rendszeresen „delegálnak” hozzánk áldozatokat. Hasonló partnerségben dolgozunk a Külügyminisztériummal, a Belügyminisztériummal, az Igazságügyi Minisztériummal, a Kulturális és Innovációs Minisztériummal. Mi akkor is támogatást nyújtunk, ha valaki nem akar védett házba menni, vagy ez az ő helyzetében nem indokolt: segítjük a menekítését, vagy szociális ügyei intézését. Fontos előrelépés, hogy fókuszba került a gyermekkorú áldozatok speciális ellátása, számukra is nyílik majd védett szálláshely. Sajnos a gyermekkorú áldozatok éppen úgy érintettek az emberkereskedelem különböző cselekményeinek szempontjából, mint a felnőttek.

Továbbra is jellemző maradt, hogy sok honfitásunkat kell külföldről a szó szoros értelmében hazamenekíteni, bár érthető okokból ezek az esetek nem kapnak nagy nyilvánosságot. A segélyszervezet osztályvezetője erről is beszélt. A legjellemzőbb ország a magyarok szempontjából ebben a tekintetben Hollandia, Anglia, Svájc, Ausztria és Németország, ezeken a helyeken kerülnek leggyakrabban bajba kiszolgáltatottá vált honfitásaink. Nők és férfiak most már egyaránt.

A mélyszegénység az egyik leghangsúlyosabb tényező a kiszolgáltatott élethelyzet kialakulásában

Fotó: BSZA

– Éppen ma hívtak telefonon Hollandiából egy prostitúcióra kényszerített áldozat ügyében, aki állapotos. A közelmúltban DeColl Ágnes, programunk vezetője kétszer járt Angliában, mert ott is elmélyítjük az együttműködést. Angliából egyébként rövidesen két férfi áldozat érkezik haza, egyeztettünk ügyükben az angliai Üdvhadsereggel. Az egyik férfi súlyos rákbeteg, nyilván az ő gondozását és ápolását egy védett ház nem tudja felvállalni, esetében másfajta segítségnyújtásra is szükség van. A másik áldozat demenciában szenved, őt sem lehet védett házban elhelyezni, mert ezek védelmet nyújtó és reintegrációt segítő intézmények. Arra nincs személyzetünk, hogy egészségügyi ellátást nyújtsunk. Ilyen esetben csak átmeneti időszakra fogadhatjuk őket, amíg védelemre van szükségük, közben pedig megkeressük számukra az idős- vagy egészségügyi ellátás megfelelő formáját. A külföldről hazaérkezők elsősorban női áldozatok, de az elmúlt évek tendenciája, hogy létszámban felzárkóztak hozzájuk a férfiak, házi rabszolgaságban tartott, munka céljából kizsákmányolt honfitársaink. Ezért fontos, hogy mielőtt valaki külföldi munkát vállal, tájékozódjék! Amennyire csak lehet, járjon utána, mennyire korrekt, megbízható a cég, akihez utazni készül. Ne feledjük, valamennyi nyelvtudásra biztosan szükség van, és figyelni kell a túlzóan magas fizetési ígéretekre, mert az mindig gyanús, ilyenkor jobb, ha megszólal a fejünkben a vészcsengő. Nagyon gyakori, hogy egy távoli ismerős azt üzeni: gyere dolgozni, mert minden nagyon jó lesz! Aztán kiderül, hogy becsapták, és egészen mást kell tennie, mint amiben eredetileg megegyeztek. Kell egy szó, egy közös kód, amivel a külföldön tartózkodó jelezheti a barátjának vagy hozzátartozójának, ha baj van, egy ilyet érdemes megbeszélni indulás előtt az itthoniakkal. Természetesen a rendőrséghez és a magyar külképviselethez mindig lehet fordulni. Nemrégiben érkezett haza Angliából egy férfi, azóta védett házban él: az ő hazajutásának megszervezésében is nagyon sokat segített a londoni külképviseletünk.

Ez az egyik olyan telefonszám, amit érdemes felhívnia akár a kapcsolati erőszak, akár az emberkereskedelem áldozatainak

Fotó: ÁK

Toszeczky Renáta hangsúlyozta: fontos a mélyszegénységből fakadó kiszolgáltatottság elleni küzdelem, amely az emberkereskedelem elleni harc egyik legfontosabb eleme.

– A mélyszegénység az egyik leghangsúlyosabb tényező a kiszolgáltatott élethelyzet kialakulásában. Emellett a megelőzés olyan pillér, amit erősíteni kell. Már egészen gyermekkorban, az iskola ötödik-hatodik osztályától kezdődően szükséges volna témaspecifikus órákat tartani az oktatási intézményekben annak érdekében, hogy a gyerekek később ne váljanak áldozattá. Tudatosak legyenek, ismerjék fel és jelezzék, ha ilyen bűncselekményt tapasztalnak és utasítsák el az emberkereskedelem valamennyi formáját.