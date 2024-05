A Vöröskereszt péntek délelőtti ünnepélyén a díjazottakat és a vendégeket Fábián Károly, a Magyar Vöröskereszt alelnöke, a Magyar Vöröskereszt Fejér Vármegyei Szervezetének elnöke köszöntötte. Beszédében kiemelte, hogy a mai napon nem csupán egy szervezet megalakulásának évfordulóját ünnepeljük, hanem egy olyan eszmeiség diadalát is, amely több mint egy évszázada ad erőt és segít a rászorulóknak. Rámutatott arra is, hogy bár a Vöröskereszt számtalan változáson ment keresztül, de mindig hű maradt alapelveihez: az emberiséghez, a pártatlansághoz, a semlegességhez, a függetlenséghez, önkéntességhez, az egységhez és az egyetemességhez. – A Vöröskereszt az elmúlt évtizedben mindig ott volt, ahol szükség volt rá. A háború borzalmaitól, a természeti katasztrófák pusztításaitól, a járványokig és mindennapi nehézségekig mindig a segítségnyújtás élvonalában állt. Önkéntesei mai is azért dolgoznak, hogy enyhítsék az emberi szenvedést és reményt adjanak a jövőre. Nemcsak a múltat ünnepeljük, hanem a jövőbe is tekintünk, és közösen dolgozunk egy olyan világért, ahol az emberiesség és a szolidaritás az úr – fogalmazott a Vöröskereszt alelnöke, aki megköszönte a Vöröskereszt minden munkatársának áldozatos munkáját.

A kitüntetéseket Östör Annamária egészségügyi és sport tanácsnok, Fábián Károly alelnök, elnök és Szigeti Hedvig, a Magyar Vöröskereszt Fejér Vármegyei Szervezetének igazgatója adta át.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetés bronz fokozatában részesült Ozsváth Ferencné, Szűz Istvánné, Schöffer Anikó.

Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetés arany fokozatában részesült Határhegyi Józsefné.

Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetés gyémánt fokozatában részesült Tárnok Lajosné.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Az ünnepélyen elismert önkéntesek a lakóhelyükön szervezett vöröskeresztes programokon rendszeresen nyújtanak segítséget elsősegélynyújtás, egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításában, valamint segédkeznek a rendezvények megszervezésében, a szervezet aktív tagjai.

A Vöröskereszt története 1859-ig nyúlik vissza, ekkor zajlott a solferinói csata. Az osztrák és az egyesített francia–szárd haderők között zajló csata rengeteg életet követelt. Henry Dunant svájci üzletember a csatatéren látva a negyvenezer halottat és sebesültet, segítségnyújtás lehetőségét kereste, így a szomszédos falu lakosaiból önkéntes segélycsapatokat szervezett, amelyek nemzetiségre való tekintet nélkül vettek részt az ápolásban, segítségnyújtásban. Az ekkor szerzett benyomások Henry Dunant-t arra késztették, hogy kezdeményezze egy segélyszervezet létrehozását a háborúk áldozatainak ellátására. Ezen eszme hatására alakult meg a humanitárius mozgalom, a Vöröskereszt 1863-ban.