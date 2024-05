Ülést tartott május 30-án a velencei képviselő-testület, amely az ügyrendi bizottság javaslatára méltatlansági eljárást indított Bársony Péter Fideszes képviselő ellen. Koholt „bűne” az volt, hogy egy Fejér vármegyei gyermekjóléti szervezet vezetője, így – szerintük - összeférhetetlenség áll fenn a képviselői mandátumával. Megkerestük a képviselőt, aki megdöbbenve értesült arról: Gerhard Ákos polgármester és a Regélők testülete megszavazta a jogalap nélküli javaslatot.

- A csütörtöki testületi ülésen, Velencén, méltatlansági eljárás keretében arról döntött Gerhard Ákos és a Regélő testülete, hogy összeférhetetlenség miatt méltatlanná váltam a képviselőségre és megszünteti képviselői mandátumomat. Ezt négy regélős képviselő és Gerhard Ákos polgármester szavazatával. El kívánnak törölni, mint mindent és mindenkit, aki nem nekik tapsol. Hangsúlyozom: a karitatív alapon, díjazás nélkül ellátott feladatom szúrja a szemüket, amiben Fejér vármegyei gyermekek rekreációját, kulturális fejlődését támogatjuk és segítjük. Ahogy a Kormányhivatal állásfoglalásában is látszik, semmilyen formában nem összeférhetetlen a tevékenységem és az önkormányzati képviselői státuszom – mondta a képviselő, aki kérésünkre eljuttatta szerkesztőségünkbe a Fejér Vármegyei Kormányhivatal állásfoglalását. Ebben egyértelműen az áll, hogy „karitatívnak minősíthető a Közalapítvány és a kuratórium tevékenysége, így Képviselő úr tekintetében az Mötv. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.” Közösségi oldalán is reagált a képviselő a történtekre, ahol így fogalmazott: „jól tudja ezt az az öt Regélő is, aki annak ellenére megszavazta ezt a döntést, hogy Jegyző Asszony nem is ellenjegyezte az ezt tárgyaló előterjesztést, ami rögtön a döntés érvényességét is megkérdőjelezi.”

Bársony Péter, mint mondta, bírósághoz fordul, ha szükséges, majd rámutatott: a méltatlansági eljárás elindítását egy közéleti személy Facebookon használt álnevével kérvényezték, ezt még az ügyrendi bizottság is kénytelen volt elismerni határozati javaslatában. Kiderült: az illető, akinek a nevében a bejelentést tették, határozottan állította, visszaéltek a nevével. Ennek ellenére a bizottság foglalkozott a névtelen, ismeretlen bejelentéssel. Majd pedig a kormányhivatali állásfoglalás ismeretében, illetve annak ellenére – megszavazták a méltatlanságot. A testületi döntésről ezek után a közösségi oldalon adtak ki – erősen hiányos, fontos tényeket elhallgató – tájékoztatást, ahelyett, hogy arról elsőként hivatalosan tájékoztatták volna az érintettet. A történtek után Krausz György, Velence Fideszes polgármesterjelöltje eljuttatta szerkesztőségünkbe véleményét a cseppet sem szokványos helyzetről: „Saját alkalmatlanságukat elleplezendő, a velencei képviselő-testület többsége, élén Gerhard Ákos polgármesterrel úgy döntött, hogy hamis jogalkalmazással kimondják Bársony Péter képviselő összeférhetetlenségét. Mindezt a választás előtt 10 nappal, ami világosan rámutat arra, hogy ez szimplán hatalommal való visszaélés. Félnek és görcsösen ragaszkodnak a székeikhez, ezért erővel akarják eltüntetni azokat, akik nem nekik tapsolnak. Szögezzük le: Bársony Péter jogilag és másként sem összeférhetetlen, egy gyermekjóléti közalapítvány kuratóriumi elnöksége nem ütközik a képviselői jog gyakorlásába, ráadásul az előbbi jótékonysági munka, amiért egy fillér juttatást sem kap. Mindezt a Fejér Vármegyei Kormányhivatal 2024. május 29-i levele is megerősítette, melyben világosan leírták, hogy Bársony Péter képviselő nem összeférhetetlen” – erősítette meg a jogi helyzetet a jelölt, aláhúzva: „Bársony Péter jogtalan eltávolítása tehát nem más, mint Gerhard Ákos és elvtársai pánikreakciója. Reméljük, hogy június 9-én a választók véget vetnek ennek a színjátéknak.”