Az országban a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Móri Gyógyintézete lesz az első olyan állami fenntartású egészségügyi intézmény, amely gyógytornászai nordic walking képzésen vehettek részt. A szakemberek felkészítését a Magyar Szabadidősport Szövetsége vállalta magára. Ennek keretében a szövetség 20 db nordic walking felszerelést is biztosít az intézmény számára, hogy mostantól a szakdolgozók terápiaként használhassák a gyors gyógyulás érdekében a nordic walkingot.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A húsz pár bot átadására és az együttműködési szerződés ünnepélyes aláírására május 29-én délelőtt került sor a Móri Gyógyintézet épületében.

–Nagy megtiszteltetés, hogy a kórházak, az intézmények kerestek meg minket, mert ezek szerint mégiscsak elhíresültünk arról, hogy nordic walking területén, ami egy életmód mozgásforma, képzünk oktatókat. A kórház azzal keresett meg minket, hogy képezzük ki a fiatal gyógypedagógus hallgatókat, majd a rendelőintézetben dolgozó szakembereket, ezzel is egy pluszszaktudást adva nekik. AZ egészségügyi rekreációs szakember fogalma meg is valósul. Kívülről nézve talán nagyon egyszerűnek tűnik ez a nordic walking, így azt gondolják, hogy ez egy síbot, vagy séta bot, pedig nem az és az sem mindegy, milyet választunk az üzletekben. Akár rekreáció, akár rehabilitáció, a nordic walking minden szempontból kitűnő, ugyanis a vázizomzatnak jelentős részét meg lehet mozgatni, ha jól és helyesen, szakember mellett végzik ezt a mozgásformát, ami nagyon gyorsan segíthet a felépülő betegeknek–fogalmazott Czene Attila, olimpiai bajnok úszó, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke, aki elmondta, hogy a szervezet nevében benne van a szlogenjük is, Masport, azaz Magadért Sportolj!

–A mozgásterápián nagyon nagy hangsúly van a kardiológia rehabilitációnak, és a nordic walking az a keringési rendszer betegségeinél kifejezetten ajánlott mozgásforma. A felsőtest, illetve a karok használatával javítható a beteg teljesítőképessége, akár 30-40 százalékkal és közben a pulzusszámot csökkenteni. Emellett nálunk sokan vannak az idősebb korosztályból, és közülük sokan az alsó végtagjainak mozgás sem megfelelő, így ők még inkább tudják alkalmazni, tehermentesítve az alsó végtagokat is–mondta Boznánsky Petra főorvos.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Először azonban ki kell válogatni a betegeket, hogy ki is alkalmas erre a terápiára. Onnantól naponta lehet alkalmazni a tornát. Összesen öt szakember végezte el a nordic walking-hoz tartozó tanfolyamot, három a kardiológia rehabilitáción dolgoznak, míg a másik kettő a mozgásszervi részen dolgozik.

–Ez egy kiváló mozgásforma, ahol, ahogy mondani szoktuk, a láb mindig kéznél van. Hosszú távon azon gondolkodunk, hogy esetleg a Csákváron működő mozgásszervi rehabilitációs osztályra is kiterjesztenénk ezt a tevékenységet, illetve a Szív Egyesülettel közösen azok körében is szeretnénk ezt népszerűsíteni, akik még, és remélhetőleg végleg, ezen betegségek előtt vannak–mondta Kovács Attila, a megyei kórház megbízott főigazgatója.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A szerződéseket a Masport elnöke és a kórház megbízott igazgatója aláírta, és kézfogással is megpecsételték az együttműködést, így a húsz pár bottal és az öt kiképzett szakemberrel megkezdődhet a nordic walking rehabilitáció a Móri Gyógyintézetben.