Mondhatjuk, hogy immáron hagyományos módon a Sárbogárdi Napok kiállításmegnyitóval veszi kezdetét a két évvel ezelőtt megújult Sárbogárdi Múzeum Egyesület kiállítótermében pénteken este 18 órakor. Mint ismert, a helyi egyesület missziója, hogy az értékek megőrzése és átadása révén erősítse a „sárbogárdiság” érzését. Ezt a szellemiséget viszi tovább az előbb említett tárlat is, amely Fent Győző sárbogárdi festő és fotóművész munkáit mutatja be és a Sárbogárdi Napok keretében is megtekinthetik a Mezőföld szívébe látogatók. A kiállítást megnyitja Lévai Ferenc.

Sükösd Tamás polgármester egy korábbi interjújában a FEOL-nak elmondta, idén a megköttetett új energiaszerződéseknek köszönhetően nagyobb a mozgástere van az önkormányzatnak, ráadásul a társszervezőként együttműködő kulturális egyesületük is sikeres pályázatokat nyert, emiatt lehetséges, hogy méltóképpen megünnepeljék a jubileumot, a XXX. Sárbogárdi Napokat. Mint mondta, szisztematikusan készültek a nagyszabású, már-már megyén is túl népszerű rendezvényre. Igyekeztek úgy összeállítani a programot, hogy minden korosztály megtalálja a kedvére valót.

A helyi kötődésű Boka Boogie Band is színpadra lép a hazai közönség előtt.

Fotó: Radnai Zoltán / Archív

A programfüzetre rátekintve a polgármester valóban nem a levegőbe beszélt. A teljesség igénye nélkül szombat délelőtt (május 25.) az Ifjúsági parkban pörköltfőző versennyel és térzenével, délutántól kezdve pedig neves fellépőkkel – Abba show, USNK, T. Danny, Discover Band koncert – készülnek a szervezők. Vasárnap pedig a Boka Boogie Band, a Lord és az Edda szórakoztatja a közönséget, majd az eseményt tűzijáték zárja. Természetesen a népszerű kísérőprogramok sem maradhatnak el, kézműves játszóház, habparti, vagy éppen a népi játékok egész sora.