Ám a nyitásig még bőven van dolga a strandot üzemeletető Városgondnokságnak: számos karbantartási munkálatot kell elvégezni a medencéken és az élményelemeken, illetve hatósági előírásoknak való megfeleléshez is több feladatot kell teljesíteniük. Ide értve a vizes blokkok és öltözők tisztasági festését, a szekrények zárjainak javítását, valamint a térköves burkolat renoválását. De a csúszda felső részén is lesz változtatás, oda napvitorla kerül és zöldfelület-fenntartási és takarítási munkák is lesznek még.

A nyitást követően a strand minden nap reggel 8 és este 19 óra között várja a vendégeit egészen szeptember 1-ig. Hétköznapokon a kinti úszómedencében 12 óráig edzések folynak, de ezen időszak alatt is lesz mindig szabad vízfelület. Az uszoda fedett épülete augusztus 3-án éves karbantartás céljából leáll, ebben az időszakban 14 óráig használhatják majd a sportolók a kinti úszómedencét, hétvégeken viszont kizárólag a strandolni vágyóké az egész vízfelület a teljes nyitvatartás alatt – áll az ÖKK közleményében.

Ami a belépőjegyeket, bérletárakat illeti a Városgondnokság nem emelt árakat.