Tavaly őszre készült el a Gárdony hajó felújítása, melyet 51 millió forint vissza nem térítendő támogatással a Kisfaludy2030 program finanszírozta, s melynek munkálatai, tervezéssel együtt 2 és fél évig tartottak. A hajó mostanra újra szelheti a habokat a Velencei-tó vízén, árulta el a feol.hu-nak Haász Zoltán, a hajó üzemeltetője.

– A hajón a dízel hajtást elektromosra cseréltük, ehhez a teljes hajtásláncot kicseréltük két darab elektromos külmotorra, akkumulátorcsomag került a hajóba és a szükséges egyéb elektronikai berendezések – emlékeztetett az üzemeltető. – A hajótestet kétoldalt megszélesítettük és úszást segítő anyaggal töltöttük fel, hogy az állam által kiadott Hajózási Szabályzatnak megfeleljen, ezzel vízmentes tereket alakítottunk ki, amelyek biztosítják a hajó fennmaradását a vízen lékesedés esetén is. Teljesen felújítottuk továbbá a külső és belső tereket, több elemet kicseréltünk – például a padlót és a plafont, illetve felújítottuk a padokat, ablakokat is. Hátul pedig nyitott lett az utastér, így jobb a hajózási élmény jó időben. Rossz időben viszont ablakos ponyvával lezárható a két oldal.

A Gárdony hajón tehát mostantól 29 utas lehet a fedélzeten, amely már most is Agárdról és a Szúnyog-szigetről teljesít járatokat.

– Ezekben a kikötőkben töltjük is, az önkormányzatokkal megállapodva – tette hozzá Haász Zoltán, aki az első tapasztalatok kapcsán azt mondta: a hajó sokkal csendesebb lett, a régi, több, mint 20 éves dízelmotor zaja és füstje is eltűnt. Menetrend szerint még nem jár, ellenben különjáratként igénybe vehető és látható is a vízen.