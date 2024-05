A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület is képviseltette magát a Fejér Megyei Honismereti Egyesület e heti Közösségek heti rendezvényén, melyről már olvashattak. A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület fő tevékenysége a hagyományápolás, de egyfajta üde színfoltként aktívan részt vesznek a község életében. Szerveznek könyvbemutatókat, kiállításokat, ismeretterjesztő előadásokat is.

– Évente nyolc-tíz kiállítást szervezünk a környékbeliek alkotásaiból. Legutóbb például egy ruhatervező helyi hölgy kiállítását nyitottuk meg. De szervezünk ismeretterjesztő előadásokat is, nem csak helytörténet témakörben, hiszen nemrég például egy kertészettel foglalkozó előadást fogadtunk be, amely nagy sikert aratott az érdeklődők között. Feladataink közé tartozik a székesfehérvári Szent István Múzeumhoz tartozó Csákvár Emlékház gondozása, amely a valamikori csákvári tűzoltószertár tűztornyos épületéből és a szomszédságában levő egykori két lakásból állt. Legfőbb bemutatni valója a csákvári fazekasság, de az érdeklődők megismerkedhetnek a csákvári tűzoltóság történetével, egykori eszközeivel, valamint az egyesület állandó kiállításaival. Ezek közé tartozik a Háry János-kiállítás, amely a daljáték csákvári bemutatásának állít emléket, valamint a (csákvári) Esterházy családnak szentelt szoba, ahol a családhoz tartozó emlékeket állítottuk ki. Az emlékházban megemlékezünk Csányi Lászlóról – Csákvár szülöttjéről – a Magyar Rádió Gyermekkórusa alapítójáról is – ismerteti Bokodi István az egyesület tevékenységét és a kiállítás tematikáját.

Az egyesület tagságának túlnyomó többsége nyugdíjas korú, akik eredeti végzettségüket tekintve többségében pedagógusok, de akad köztük agrármérnök is, mégis, a hagyományok és lakóhelyük iránti szeretetük összeköti őket. A fiatalokat is szeretnék bevonni a néphagyományok világába, számukra tartanak például kukorica- és tollfosztást, bevezetve őket a régiek világába, és egyben talán kicsit bízva is abban, hogy a jövőben ők viszik majd tovább a helyiek hagyományait, értékeit.