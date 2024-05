A hagyományainkoz híven immár 19. alkalommal rendezték meg az iskola volt tanára, Bruzsa Miklós emlékének adózva a Bruzsa kupát Sárszentmiklóson. A rendezvénnyel méltón emlékeztek „Miki bácsira”, aki már 1996 óta az égi iskolában oktatja a tanulókat. – Tőle tanultuk a sport szeretetét, a tiszteletet, a szabályok betartását, a kemény munkát. Erős személyiségével, szakértelmével, motiváló képességével, türelmével, példamutatásával, tekintélyével kivívta magának a figyelmet. Kiváló csapatépítőként professzionálisan bánt a fiatalokkal. Emlékének adózva, a mai napot koszorúzással kezdtük a sárszentmiklósi temetőben. – mondta el az intézmény igazgatóhelyettese Erős Mária.

Koszorúzással emlékeztek a volt pedagógusra.

Fotó: az iskola

A pedagógus hozzátette – Köszönjük, hogy a mai napon elfogadták meghívásunkat a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium diákjai, a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola diákjai és a Mezőszilasi Németh László Általános Iskola diákjai. Mi mindannyian kis mezőföldi iskolákban tanulunk, dolgozunk, vidéki sportpályákon mérjük össze tudásunkat egymással pár száz néző előtt, de kitartó, áldozatos munkával, sok gyakorlással, jó edzők segítségével nagy sportcsarnokokba is el lehet jutni, akár több ezer ember előtt meccset játszani. Innen is gratulálunk a Sárbogárd SE csapatának, akik tegnapelőtt a Székesfehérvári Sóstói Stadionban a 2023-2024 évi Fejér Vármegyei Kupa döntőjében remekeltek és megérdemelten hozták haza Sárbogárdra a díszes serleget. – A verseny végén nemcsak a csapatokat díjazták, hanem a legjobb kapust, a legjobb mezőnyjátékost és a gólkirályt is.

A Bruzsa kupa eredményei: I. Sárszentmiklósi Általános Iskola II. Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola III. Mezőszilasi Németh László Általános Iskola IV. Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium A legjobb kapus: Pátkai István-Mezőszilasi Németh László Általános Iskola A legjobb mezőnyjátékos: Ratkai Ádám József-Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola A gólkirály: Nemes Benedek-Sárszentmiklósi Általános Iskola