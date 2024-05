Hass a környezetedre! Legyél te a követendő példa és mutasd meg a környezetednek, mit tehetünk a jövőnkért! Bringázz a munkába 2024-ben is, szól a felhívás az „Önkorminfó” oldalon Sárszentmihály település lakóihoz. A kampány keretein belül akár csoportos bringázásra is van lehetőség. Mindössze annyi a dolga a résztvevőnek, hogy letölti a Bringázz a munkába applikációt, és ezen keresztül létrehoz egy céges bringás csapatot. Így együtt kerékpározhat munkatárs, osztálytárs vagy akár olyan ismerős, barát esetleg kolléga, aki eddig még nem ismerte ezt a programot. Indulási helyszín: Sárszentmihály, Fő út 54. közösségi ház, hivatal udvara, ahol reggelivel várják az érkezőket. Szóval minden munkába, iskolába, óvodába, bölcsődébe bringázót szeretettel várnak! Ha pedig esetleg valaki csak most ismerkedne a biciklizés élményével, íme az ajánlott olvasmány: http://kerekparosklub.hu/kisokos