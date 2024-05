Az elmúlt hetekben új lakó érkezett a Velencei Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikumba, annak is állattartó telepére: a póni a diákok örömére, nagyon kedves kis paci. Merthogy az iskolában ugyan él már egy másik póni, de ő inkább magának való típus – árulta el a feol.hu-nak Stossek Balázs, az iskola igazgatója. Aki kérésünkre, be is mutatta nekünk az újdonsült pacit.

- A legújabb szerzeményünk tehát Bridget, egy kilenc éves kanca és ajándékba kaptuk. Azért fogadtuk el, hogy az iskolában szeptemberben induló lovász képzésben legyen egy kezes lovacska, akivel a diákok tudnak foglalkozni – tudtuk meg, ahogy azt is: Bridget szívesen tölti az idejét az iskola füves placcán, és amikor gyorsan be akarják vinni a helyére, akkor bizony kifejezi nemtetszését és kicsit megmakacsolja magát: a napos tavaszi időben biztosan ő is szívesebben legelészne a szabadban…