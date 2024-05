Egy buszsofőr elfogadhatatlan megnyilvánulása miatt tett bejelentést egy olvasónk a Volánbuszhoz. Elmondása szerint május 22-én, szerda reggel egy helyi járatos buszra szállt fel a Jancsár utcánál. "Tíz éve minden reggel ezzel a busszal járok dolgozni. Nagyon kis összeszokott utasok vagyunk, mint egy kis család. Anyuka a tízéves fiával is napi szinten utazik. Tegnap szembesült azzal a ténnyel, hogy nem kell fiának bérletet vennie, mert 14 év alatt ingyen utazhat a fia. De az öt havi bérlettel még rendelkezik. Felszálláskor előttem szállt fel a gyermek, utána én, majd az anyuka, akinél terméseztessen fia és saját bérlete is a kezében volt, biztos, ami biztos. A sofőr azonban visszahívta a gyermeket, hogy mutassa fel a bérletét. Szóltam, hogy március 1-től a 14 év alattiaknak nem kell bérlet. Hozzátettem, hogy erről szerintem neki (a sofőrnek) tudnia kellene" – írta az ügy szemtanúja az esetről, amelyet azzal folytatott, hogy miután mindenki felszállt, a sofőr tűrhetetlen hangnemben kezdett el üvölteni, vitatkozni, azzal fenyegetve az utasokat, hogy leszállítja őket a járatról. "Megdöbbentünk a viselkedésén, a kisgyermek remegett. Én a végállomásig utaztam és odamentem hozzá, hogy megbeszéljük az esetet. Meg sem hallgatott, csak kiabált tovább. Közölte velem, hogy ha bejelentem, akkor soha többé nem enged fel a buszra, mert egy másik járatról is azért helyezték át, mert hasonló esete volt és tíz százalék bérlevonással sújtják emiatt."

Megkerestük az ügyben a Volánbuszt, akik azt írták, hogy érkezett hozzájuk bejelentés az ügyben, és az érintett járat egy alvállalkozójukhoz tartozik, így a bejelentést továbbították az alvállalkozó felé sürgős kivizsgálásra. Az eredményről tájékoztatni fogják a bejelentőt.

Ha módunkban áll, a vizsgálat lezárultával és eredményével frissítjük cikkünket.