- Sokszor, sok helyen kiemeljük Csákvár csodálatos természeti adottságait, remek fekvését. Ám ez az előny egyben hátrányt is jelent, hiszen a védett természet miatt errefelé csak erősen korlátozott ipart lehet létesíteni, így az iparűzési bevételünk is elhanyagolható. A helyi turizmus fejlesztése viszont kitörési pont lehet, hiszen erre valóban alkalmas a település. Ezen a téren sokat léptünk előre az elmúlt években, ennek megfelelően az idegenforgalmi adóbevételünk is nőtt – mondta el Illés Szabolcs, Csákvár polgármestere azon a szerda délelőtti sajtótájékoztatón, melyen a kisváros újonnan létrehozott, turisztikai honlapját mutatták be. Hozzátette, a weboldal nem csak az érdeklődőknek hasznos, de a turizmusban érdekelt helyi vállalkozóknak is új lehetőséget ad szolgáltatásaik megismertetésére.

A csakvarturizmus.hu oldal a Vértes Kozma Alapítvány kezdeményezésére, Csákvár város önkormányzatának támogatásával jött létre, de a projekt nagyrészt közösségi finanszírozásból valósult meg az érdekelt helyi vállalkozók anyagi hozzájárulásával. A honlap felépítését és menüpontjait Radisics Milán, a Vértes Kozma Alapítvány kuratóriumi elnöke mutatta be az érdeklődőknek. A weblapon számos hasznos információ, leírások és térképek is találhatók a csákvári szálláshelyektől kezdve a helyi és környékbeli látnivalókon és túraútvonalakon keresztül a vendéglátóegységekig, illetve az állandó programokig bezárólag, hogy a Csákvárra látogatók akár előre is meg tudják tervezni azt, hogy hol és mivel tölthetik el az idejüket.

A szerdai esemény végén a polgármester azt is elárulta, hamarosan átadják a kerékpárút Disznóhegyen felújított, mintegy 4 kilométeres szakaszát. Azt is kiemelte, a Vértesben ma 120 kilométer kerékpárút áll azok rendelkezésére, akik kétkeréken szeretnék a környéket bejárni.