És hogy milyen további feladatok várnak a vasárnap beiktatott lelkészre a községben? – A gyülekezet létszáma egyelőre nem nőtt, de már beindult az élet. A korábbi tagok közül vannak, akik elmaradtak, de új arcok is megjelentek és arra is büszke vagyok, hogy van három felnőtt konfirmandusunk, amire évek óta nem volt példa Zámolyon. Örömmel tölt el az is, hogy vannak fiatal, gyermekes családok, akik eljárnak a gyülekezetbe, és akadnak olyanok is, akik már a gyülekezet „előszobájában” állnak. Reményeim szerint előbb-utóbb be is lépnek majd az ajtón – fogalmazott a lelkész, aki az egyházmegyében ifjúsági referensi feladatokat is vállalt és továbbra is hegedül a dicsőítő csoportban. Munka, feladat tehát van bőven. – A beilleszkedés évei után most az a cél, hogy olajozottá váljon a gyülekezet működése. Ezt követően tudunk tovább építkezni – zárta gondolatait a zámolyi lelkész.