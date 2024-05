Császár Roland polgármester büszkén mesélte, legalább háromszor annyi baba született a községben, mint tavaly, ami jórészt persze a településre beköltöző fiatal családoknak köszönhető. Nem véletlenül dolgoznak az önkormányzatnál azon, hogy minden gyermekeket gondozó és nevelő intézmény, ne csak működjön, de jó körülményeket, szép környezetet is biztosítson az oda járóknak. Ennek jegyében újították fel és bővítették tavaly az óvodát, keresik a forrást arra, hogy az újraindított iskolában meglegyen a helyük az alsós osztályok mellett a felsősöknek is – jelenleg is van a fenntartóval közös pályázatuk - és kész tervekkel, telekkel és engedélyekkel is rendelkeznek egy újonnan épülő bölcsődéhez. Itt is már csak a pénz hiányzik.

– Valóban nagyon örülünk annak, hogy egyre több kisgyermek születik a faluban és úgy tűnik, hogy a következő két évben a számuk még tovább fog nőni – kommentálta Császár Roland, polgármester, aki arról is beszámolt, hogy az önkormányzat 540 üveg bébi gyümölcspépet kapott ajándékba, amit a kajászói védőnővel közösen osztanak ki. Az adományból minden érintett családnak jut!