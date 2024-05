A projekt előmozdítását segíti az a tény, hogy az érintett szakaszon – Úrhida és Székesfehérvár között útszakasz – igen nagy problémát jelent a haladás a gépjárműforgalom miatt, amely a térség megnövekedett lélekszámának tudható be.

Mint azt az Önkorminfón közzétett bejegyzésben is írják a projektben érintett önkormányzati vezetők és tervezőcégek képviselői nemrég a sárszentmihályi polgármesteri hivatalban jártak, ahol Óber Andrea polgármesterrel és Molnár Dezső alpolgármesterrel egyeztettek. Az ülésen felvázolták, hogy a 7201-es útnál egy teljes értékű csomópontot alakítanak ki és a jelenlegi kétszer kétsávos útra is a csomóponton keresztül lehet majd továbbhajtani. De emellett megfelelő kapacitással rendelkező körforgalmakat is alakítanak ki. Mindez várhatóan 2029-ig fog megtörténni.

A projekt előrehaladtával az érintettek további egyeztetéseket fognak tartani, hogy végeredményében egy olyan lehajtó épüljön, amely valóban orvosolja a fent említett problémát.