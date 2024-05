Engedje meg, hogy a beszélgetésünk elején egy röviden bemutatkozásra kérjem.

Nagyon szívesen. Születésem óta Alapon élek családommal. Mindig is fontos volt számomra szeretett településünk, 2010-ben aztán úgy döntöttem, hogy többet is szeretnék tenni érte. Először önkormányzati képviselőként, 2011-től kezdve az Alapi Gazdakör elnökeként, majd 2014-től már alpolgármesterként is segítem településünk mindennapi életét és fejlődését.

Mi motiválta a döntésében, hogy indul a polgármesteri megmérettetésen?

Az elmúlt hetekben rengeteg „jóízű”, tartalmas, inspiráló beszélgetésnek voltam részese, melyek mind az alapi életről, mind a mi közös jövőnkről szóltak. Ezek során annyi felkérést és biztatást kaptam arra vonatkozóan, hogy vállaljak még nagyobb szerepet településünk életében, hogy úgy döntöttem, indulok a polgármesteri választáson. Alap az otthonom, nagyon fontos része az életemnek. Örülök minden sikerének, és aggaszt, ha nem jó irányba mennek a dolgai. Őszinte, becsületes, lelkiismeretes és kitartó ember vagyok – ezek fontosságára a gazdálkodás sok évtized alatt nagyon megtanított. Az elmúlt 14 évben megszerzett közéleti tapasztalat csak megerősítette bennem, hogy egy ilyen kis közösségben mint Alap, mennyire fontos az egyéni érdekek hajszolása helyett a nagyobb közösség érdekeinek előtérbe helyezése.

Milyen tervek és ötletek mentén képzeli el a munkát?

Vállalkozóként és választott képviselőként is tisztán megértettem, mekkora jelentősége van egy jól működő település életében az óvodával, iskolával, kisebb-nagyobb csoportokkal, egyesületekkel, civil szervezetekkel való partneri viszonynak, hiszen ők a közösségi élet motorjai, akik aktivitásukkal szervezik a közösségi életet, építik a helyi identitást a fiatal alapiakban – ezzel nélkülözhetetlen szerepel vállalva településünk mindennapjaiban. Mindenkit tisztelet és köszönet illet, aki ilyen módon is hozzá tesz Alaphoz! Hangzatos frázisok és a világ összes pénzét felemésztő beruházások belengetése helyett itt és most annyit tiszta lelkiismerettel megígérek, hogy polgármesterként tűzön-vízen át képviselni fogom Alap érdekeit, sokkal aktívabb kapcsolatra törekedve a térség országgyűlési képviselőjével és a környező településekkel. A falvak fejlődését támogató pályázati lehetőségek maximális kihasználásával, rengeteg munkával, alázattal. A polgármesterségre megtisztelő szolgálatként tekintve, Alap iránti maximális elköteleződéssel. Nem árulok zsákbamacskát, hiszen mindenki ismeri politikai elköteleződésemet. Varga Gábor országgyűlési képviselőnk támogatása a jelöltséghez, valamint a településünk előtt álló tennivalók és kihívások megoldásához egyaránt adott.