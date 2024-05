- Az elmúlt években a megemlékezés részeként a vasútállomáshoz szerveztünk közös menetet. Idén úgy gondoltuk, más formában idézzük meg a kitelepítettek történetét. Mivel a nemzetiségi oktatás kapcsán a gyerekeknek kértünk már többször is darabot a Német Színháztól, így kézenfekvő volt, hogy őket keressük meg a kitelepítéssel kapcsolatban is és konkrétan is hallottunk az audio-sétrás darabjukról – mondta el kérdésünkre Metzgerné Speier Katalin, az Újbarki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

A német társulat az először idén márciusban bemutatott Schweres Gepäck (Nehéz csomag) című darabot adja elő, amit Száron két alkalommal játszanak május 11-én: 14, valamint 17 órakor. A Nehéz csomag történelmi forrásokból valamint a Magyarországról kitelepített németekkel és leszármazottaikkal folytatott beszélgetésekből táplálkozik.

Nem hagyományos színházi előadásról, hanem úgynevezett audio-sétáról van szó, azaz minden néző kap egy fejhallgatót, amin keresztül hallja a szöveget, illetve a darab hangulatát. Az első jelenet után a közönség a színészekkel együtt további helyszínekre megy tovább. A fejhallgatókat az egész séta alatt viselni kell. A Schweres Gepäck több szereplő történetén keresztül meséli el a magyarországi németek életének döntő pillanatait az 1941-es népszámlálástól az 1946-os kitelepítésig. Részeseivé válunk egy magyarországi német család életének, átérezhetjük a családtagok közötti ellentéteket, kételyeiket, fájdalmaikat, emlékeiket, és átélhetjük a megérkezést Németországba.

Május 11-én az előadások előtt a szári templomnál gyülekeznek a séta résztvevői. A fejhallgatók száma miatt a nézők létszáma is korlátozott, 50 fő, ezért előzetes jelentkezés szükséges, amit a beérkezés sorrendje alapján regisztrálnak. Jelentkezni a Szári vagy az Újbarki Német Nemzetiségi Önkormányzat közösségi oldalán keresztül, a [email protected] e-mail címen vagy naponta 17-19 óra között Krupánszki Mihálynénál a 30/696-6249-es telefonszámon lehet.