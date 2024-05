Május 2. (csütörtök)

Előszállás, 18 óra: A Rácalmási Játékszín Kör bemutatja: Harmónia. Vígjáték két felvonásban. Készült Molnár Ferenc: Harmónia című műve alapján. (Görbe tükör a mai kor emberének.) Helyszín: Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár. (Az előadás megtekintése ingyenes. Adományokat szívesen fogadnak, melyet a játékszín kör kellékek vásárlására fordít majd.)

Székesfehérvár, 11 óra: Japán kalligráfia. Adrián Lóránt kiállítása a Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtárában, Megtekinthető június elsejéig.

Székesfehérvár, 17 óra: Az én utam. Ferenczi Zsuzsa festőművész kiállítása az Árpád Fürdő Galériájában. Megnyitja Németh István, a Krajczáros Alapítvány kuratóriumának elnöke. Közreműködik: Tóth Tibor Tibiton zenész, énekes, előadóművész, Bene Edit (vers), Pocsai Julianna (vers). Megtekinthető május végéig.

Székesfehérvár, 18 óra: Királykúti esték. Portrébeszélgetés Kozáry Ferenc színművésszel. Házigazda: Bakonyi István irodalomtörténész. Helyszín: Királykút Emlékház. A belépés ingyenes, a szervezők szeretettel várnak mindenkit! (Vörösmarty Társaság, Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ.)

Székesfehérvár, 19 óra: RePlay. A Trainingspot Társulat előadása a V54 Színház és Kultúrtérben (Várkörút 54.).

Május 3. (péntek)

Agárd, 16 órától: XVI. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál. Programok. Nagyszínpad: 16–16.45 óra: Imaginar Band. 17–17.45 óra: The Jex-koncert. 18 óra: RockPort Band. 20 óra: Gájer Bálint nagyzenekari koncertje. 22 óra: Best of the Beatles. A The Bits Beatles Emlékzenekar koncertje. Tóparton: Vidámpark – az élmények birodalma a Velencei-tó partján. Velencei-tavi Galéria: 17 óra: Ősalakra. Horváth Levente erdélyi festőművész kiállításának megnyitója. Megnyitja: Fazakas Réka művészeti író. Közreműködik: Orbán Dénes (szaxofon). Megtekinthető június 5-éig.

Bicske, 17 óra: Kreatív Hobbi Klub a Petőfi Művelődési Központban. Csakra mandala festése.

Bicske, 18 óra: Filmvetítés a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében a Petőfi Művelődési Központban. Koltai Lajos filmje: Semmelweis – magyar életrajzi dráma, 127 perc, 2023. Főszereplők: Vecsei H. Miklós, Nagy Katica, Gálffi László. (A belépés díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.)

Csákvár, 17.30 óra: „Vagy igazad van, vagy boldog vagy.” Közönségtalálkozó Schäffer Erzsébet Pulitzer-díjas újságíróval (író és publicista). Floriana Könyvtár és Közösségi Ház.

Gánt, 18 óra: Anyák napjára. Élőzenei összeállítás a művelődési házban. Fellépők: Király Valéria és Kokas László, valamint Simon Boglárka és Jenei Gábor. Zongorán kísér: Hegedűs Valér. Kápolnásnyék, 10–18 óra: Szabadulószoba a Halász-kastélyban. Nyitvatartás: péntek, szombat, vasárnap.

Lepsény, 17 óra: Kultúrkvíz 3 fős csapatoknak a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Témakörök: Lepsény. Művészetek. Irodalom. Történelem. Földrajz. Sport. A rendezvény védnöke és támogatója: Salamon Béla polgármester.

Pákozd, 10.30 órától: Családi kirándulás történelmi élményekkel! Katonai Emlékpark Pákozd Nemzeti Emlékhely. Hétvégi tárlatvezetések minden péntek, szombat, vasárnap 10.30, 13.30 és 15.30 órakor.

Pákozd, 17 óra: MoziKlub a művelődési házban. Filmklubvezető: Janicska Judit. Dargay Attila: Lúdas Matyi – magyar rajzfilm, 70 perc, 1977.

Pusztaszabolcs, 17 óra: Kertész Klub. Ismerjük meg egymás kertjeit! Első alkalommal Mészáros Zoltán mutatja be a kertjét (Széchenyi István utca 79/1), ahol sok jó növény kis helyen is elfér. Forgatás nélküli művelés, vegyszer nélküli gazdálkodás, permakultúra, fajtafenntartás, évelő társítások.

Soponya, 18 óra: Kossuth Napsugara. Színmű. Ősbemutató előadás a közösségi házban. Szereplők: Siposhegyi Zsolt, Romány Eszter, Plaszkó Bence. Írta és rendezte: Linka Ágnes.

Szabadbattyán, 17 óra: A Seuso-rejtély nyomában. Történelmi előadás a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárban. Előadó: Dézsy Zoltán rendező, szerkesztő-riporter.

Székesfehérvár, 9.30 óra: Ringató. Vedd öledbe, ringasd, énekelj! Helyszín: Maroshegy, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár. Foglalkozásvezető: Bravik Katalin. Zenei nevelés a családban. A közös játék és éneklés élménye.

Székesfehérvár, 17 óra: Tudásunkkal kézen fogva. Kiállítás az ASzakkör bútorfestés és natúrkozmetika szakköreinek alkotásaiból a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Megnyitja: Futterer Juci szakkörvezető. Közreműködik a Sóstói Dalkör. Megtekinthető május végéig az intézmény nyitvatartási idejében.

Székesfehérvár, 17.30 óra: Edzések Zsuzsival. Zumba. (Gárdonyi Géza Művelődési Ház.)

Székesfehérvár, 19 óra: Miller Zoltán 50 – „Ami én vagyok”. Jubileumi élőzenei koncert a Köfém Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 19 óra: Schwajda György – Nagy Judit: A szent család (abszurd komédia). A Szabad Színház előadása az Igézőben. Szereplők: Törsök Márta, Magony Imre, Szabó Miklós Bence, Parrag Dóra, Horváth Gergő, Kövesi Tünde, Szabó-Takács Mona, Martony Klára, Monori Márk, Gimesi Kamilla, Szabó Miklós. Rendezte: Nagy Judit.

Május 4. (szombat)

Aba, 9 órától: Virágos Aba program. Kedvezményes virágvásár, valamint virágosztás azoknak, akik előzetesen igényelték az ingyenes virágcsomagot. (Közösségi ház.)

Agárd, 10 órától: XVI. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál. Programok. Nagyszínpad: 10 óra: Ágacska. Az Aranyszamár Bábszínház előadása. 11 és 11.30 óra: MissCsipop dance junior, illetve senior (Csípő Petra és tanítványai). 12 óra: Iglice Népdalkör (Dinnyés). 12.15 óra: Bodorka Néptánccsoport (Agárd). 12.30 óra: Pipacsos Táncműhely (Velence). 13 óra: „Húzzad csak, kivilágos virradatig!” – Buch Tibor (ének), Horváth Emi (hegedű) és Horváth Péter (zongora) operettműsora. 14.30 óra: 70 éves a rock and roll! A Boka Boogie Band koncertje. 16 óra: Most élsz – legendás slágerek Kuna Vali és testvérei előadásában. 17.30 óra: Országos Borrendtalálkozó. Avatás (vonulás a postától). 18 óra: Soul & Funky. Horváth Márk Group feat Singh Viki. 20 óra: Zenevonat. Szuperkoncert az LGT sztárjaival. Zenekari kíséret: Abrakazabra zenekar. 22.30 óra: Utcabál éjfélig a Discover Band együttessel. Fesztiválközpont (Szarvas-szobor): 10–18 óra: Családi játékliget a Berebe Játéktérrel és az Aranyszamár Bábszínház Szamárlétra projektjével. 10–18 óra: Népművészeti forgatag – M-Art. Mesterségkóstoló. Tárgysimogató. Hangszerbemutató és hangszersimogató (Varró János). MintaKINCStár játéksziget (Sevella Zsuzsanna és M-Art). „Ruhapróba” (Szilvási-Grund Helga, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület). Örömzene – Barátok zenekar és Varró János. 10 óra: Autóbusz Nagy-Kul-Túra a Velencei-tó körül. Helyszínek: Gárdonyi Géza Emlékház, Vörösmarty Emlékház, Halász-kastély, Katonai Emlékpark Pákozd Nemzeti Emlékhely, Dinnyési Várpark és Skanzen, Fesztiválközpont. Indulás a posta mögötti parkolóból. 10–12 óra: Helytörténeti séta a Fesztiválközpontból a Gárdonyi Géza sétányon az Agárdi Pálinkafőzdéig. Agárd nyaralói. Az Agárdi Fürdőegylet tevékenysége. A Nádasdy-obeliszk (Agárd és a Nádasdyak). Agárd zöldfelületi értékei: platánok, hársak, fasorok egykor és ma. Agárdi Pálinkafőzde (Agárd, Sreiner tanya): 8–13 óra: Agárdi Almárium Bisztró termelői piac és kultúrpark. 10–13 óra: A zeneteraszon jazzy dallamok. 10–11 óra: Bábszínházi előadás és mesepont. Exkluzív gasztrokínálat, főzdelátogatás és kóstolók. Velencei-tavi Galéria: 10–18 óra: Ősalakra. Horváth Levente erdélyi festőművész kiállítása. Tóparton: Vidámpark – az élmények birodalma a Velencei-tó partján.

Dinnyés, 6 órától: Dinnyési-fertő program. Hajnali madárhangok a Madárdal tanösvényen. A hajnali órák csodáit élhetjük meg. A hajnali órákban valamennyi

itt fészkelő madár hímje dalol. 15–20 különböző madárfaj énekével lehet megismerkedni a 3 kilométeres könnyű, sok megállással tarkított túrán. A napkelte meleg aranybarna fényei még különlegessebbé varázsolják a tájat. Találkozás: Dinnyés, Rózsa utca sarka, gólyafészek, második tanösvény tábla. Kapcsolattartó: Fenyvesi László.

Dunaújváros – Mezőfalva, 8 órától: Bringatúra. 8 óra: Regisztráció, és a rajtszámok átvétele Dunaújvárosban, a Városház téren. A résztvevők köszöntése, programismertetés. 8.30 óra: Megnyitó. Fővédnöki beszéd: Pintér Tamás polgármester. 8.40 óra: Aerobik Magyar Zsófi vezetésével. 9 óra: Rajt (Dunaújváros – Mezőfalva, 14,5 kilométer). 10.15 óra: Pihenő Mezőfalván (zöldterület). A frissítők átvétele. 10.30 óra: Professzionális Flatland BMX bemutató (Mezőfalva, Rákóczi utca, zöldterület). 11 óra: Visszaindulás (Mezőfalva – Dunaújváros, 14,5 kilométer). 12 óra: MyGymstick bemutató Dóczi Zsuzsi vezetésével a Városháza téren. 12.25 óra: Tombolasorsolás. A pumpapálya programja (az egykori Vidámpark területén): 14.15–15 óra: Bemelegítés, átmozgatás, ráhangolódás. 15.15–16 óra: Gyakorlás a pumpapályán. 16.15–17 óra: Háziverseny. 14–17 óra: Bringaturmix.

Ercsi, 15 órától: A Nosztalgia Táncklub Baráti Kör bálja az Eötvös József Művelődési Házban.

Fehérvárcsurgó, 14 órától: Gyermekmajális az önkormányzat szervezésében (kastélykert, iskolaudvar). 14 óra: Légből kapott csodák (érkezik a bohóc). 15 óra: Pónisimogató és ismerkedés a lógondozással. 14.30 órától (különböző helyszíneken): Íjászat (Alba Íjász Hagyományőrző Sportegyesület). Állatsimogató (Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület). Ugrálóvárak. Élő csocsó. Lebegő labda óriás társasjáték. Hajfonás, arcfestés, arcfestés. Traktorbemutató. Buborékgép. 16 óra: „Így tedd rá!” (játék, néptánc, mondóka interaktív foglalkozás). Dog plus (kutyás ügyességi bemutató). 17 óra: Ébredezés – Tamás Éva interaktív gyermekkoncertje. Büfé, palacsinta, popcorn, vattacukor, fagyi.

Iszkaszentgyörgy, 8.30 órától: Önkéntes nap a Magyar Kertörökség Alapítvány szervezésében. (Amadé–Bajzáth–Pappenheim-kastély.) A résztvevők egy olyan kertmegújító eseményhez csatlakozhatnak, amelynek célja egy értékes történeti kert megóvásának, rekonstrukciójának és újjászületésének elősegítése. Program: 8.30–9 óra: Érkezés, regisztráció. 9–9.30 óra: A munkacsoportok vezetői ismertetik a feladatokat, és kiosztják a munkaeszközöket. 9.30–12 óra: Munkavégzés (sittmozgatás konténerbe, gyepfeltörés, tereprendezés kézi erővel, füvesítés). 12–13 óra: Ebéd (iszkaszentgyörgyi önkéntesek főznek az önkénteseknek). 13–17 óra: Munkavégzés. 17–18 óra: Szerszámok begyűjtése, a kert együttes bejárása (a közösen elvégzett munka megtekintése). 18–18.30 óra: Batyus vacsora (mindenki az általa hozott vacsorát fogyasztja). 18.30–20 óra: A Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány munkatársainak előadása. (A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.)

Iváncsa, 20 órától: Majális bál a faluházban. (Iváncsáért Közalapítvány.) Büfé. Tombola. Sztárvendég: Csocsesz. Zenél: Klemen Tamás és Zsiga Gyula.

Kajászó, 9.30 órától: Vadászmajális a sportpályán. 9.30 óra: A Gyöngysor Óvoda műsora. 10 óra: Az általános iskola műsora. 10.30 óra: Zumba. 11 óra: Dynamic Dance Crew. 12 óra: Ünnepélyes megnyitó. 13 óra: Fekete Tomi bácsi, a Velencei-tó Matula bácsija. 13.30 óra: Magyar vizsla bemutató. 14 óra: Henczi Emma. 14.30 óra: „Állati jó” bemutató. 15.30 óra: Csokigyáros, édességosztó showműsor. 16.30 óra: Jump and Rock együttes. 17.40 óra: Dézsenyi Zsófi. 18.20 óra: Szivárvány együttes (Tordas). 19.30 óra: Varga Miklós-koncert. 20.10 óra: Tombolasorsolás. 20.30 óra: Nagy Feró-koncert. 21.20 óra: Lézershow. 21.40 óra: Retró diszkó. Kísérőprogramok: Lovaskocsikázás. Népi fajátékok. Légvár. Airsoft élménysátor és élménypálya. Íjászat. Hőlégballon (az időjárás függvényében). Vidámpark. Szarvassimogató és farkassimogató. Egészségsátor. Rézfúvósok. Vadászkamara + Kisvadász. Magyar Honvédség, toborzó. Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Arcfestés, csillámtetkó. Kézműves vásár. (Szervező: Kajászó Község Önkormányzata és a Várady Vadásztársaság.)

Kápolnásnyék, 17 óra: Áthallások. Koncert énekhangra, zongorára, klarinétra, komputervetítőre és narrátorra. (Halász-kastély.) Az est előadói: Sotkó Eszter (zongora), Lökösházi Mária (ének), Szikora Márton (klarinét), Gulyás Dénes (narráció).

Kishantos, 8 órától: Madarak és fák napja. 8 óra: Kapunyitás. 8.30–9 óra: Madárgyűrűzés a Magyar Madártani Természetvédelmi Egyesület munkatársaival. 9–9.20 óra: Kiállítás-megnyitó, a kiállító művészek bemutatása: Kiss-Kovács Klára keramikus, Szabó Ajna festőművész, Gárdonyi Bernadett kézműves (nemez figurák), Udvari Emese „égszerész”, Bíró Andrea népi iparművész. 9.20–9.30 óra: Az év madara: a kerecsensólyom. 9.30–10 óra: Begyújtunk a kemencébe! Kenyérlángos-készítés a kicsiknek. 10–11 óra: Séta a természetben (madárles). 11–12 óra: Solymászbemutató – Egyed István. 12–13 óra: Ebéd, büfé (+ kemencében sült kenyérlángos). 13–14 óra: Mézkóstolás és mézvásár. Film a méhekről. 14–15 óra: Játszóház. Kézműves-foglalkozás (Fejér Vármegyei Népművészeti Egyesület, Vészity Margit, Bíró Andrea). 15–15.30 óra: Ismerkedés a fűszer- és gyógynövényekkel a Csodakertben. 15.30–16 óra: Ismerkedés a régi magyar háziállatokkal (racka juhok, bárányok, régi magyar tyúkfajták). 16–18 óra: Szabad játék a játszótéren. Séta a parkban. 18 óra: Kapuzárás. Egész nap: Gyermekfoglalkozások. A kíváncsi természetbúvár. Mit esznek a baglyok? Bagolyköpetek, és ami belőlük kiderül. Mi lakik a fákban? Hernyók, lárvák, bogarak és madarak. Hogyan nőnek a fák? Az évgyűrűk képződése és láthatóvá tétele. Építőművészek az állatvilágban – a függőcinege, a sárgarigó, az őszapó, a gyurgyalag fészke). Odúkészítés, természetvédelem Fejér vármegyében. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tevékenységének bemutatása.

Lovasberény, 15 órától: Anyák napja – kicsit másképp… Róna József Művelődési Ház és Könyvtár. 15 óra: Stílustanácsadás (Fiath Bea). Sminktanácsadás (Farádi-Szabó Anna). 17.30 óra: Jóga (Kerecsényi Petra), majd levezető beszélgetés. 18.30 óra: Pletykaparti – kötetlen beszélgetés az anyaságról, és minden másról, ami belefér.

Martonvásár, 9–12 óra: Ilyen még nem volt! Anyák napjára szeretettel… Fotókészítés szelfitükörrel! Örök emlék, interaktív élmény. Ingyenesen, a MartonKult ajándékaként. (Rendezvényudvar, a kemencénél.)

Mór, 10 óra: Városi központi ballagás (a városháza előtt).

Mór, 17 óra: Tűzoltók napja (Szent Flórián-szobor).

Mezőszilas, 8 órától: Borverseny és ultibajnokság a közösségi házban. (Mezőszilas Község Önkormányzata.) Borverseny: Nevezés és a borminták leadása: május 3. (péntek) 13 és 18 óra között. Program mindkét verseny esetében: 8–8.30 óra: Érkezés, reggeli (sült kolbász). 8.30 óra: Regisztráció, sorsolás, szabályismertetés, bíráló bizottság felállítása (bormustra). 9 óra: Steidl János polgármester megnyitója. 12 óra: Eredményhirdetés és díjátadás. 13 óra: Ebéd (vadpörkölt). 14 órától: Pincelátogatás a Lajos-hegyen, borkóstolás.

Nádasdladány, 8 órától: Elszármazottak találkozója. Programok, helyszínek:

8–10 óra: Vendégek fogadása, regisztráció (Fehérvári kapu, Kapusház, régi magtárépület melletti bejáró, régi varroda udvar). 10 óra: Ünnepi beszédek, vendégek köszöntése (Nádasdy-kastély, kastélypark, nagysátor). 10.30 óra: Díszmenet a temető ravatalozójához. A lélekharang leleplezése, ünnepélyes átadása (Kastély út). 12 óra: Ebéd (kastélypark, nagysátor). 13.30 óra: Ünnepi szentmise a római katolikus templom fennállásának 140 éves évfordulója alkalmából (Szent Ilona római katolikus templom). 15 óra: Vadkerti Imre énekes, előadóművész műsora (kastélypark, nagysátor). 16 óra: Helyiek kulturális műsora. 17 óra: Várpalotai Bányász Fúvószenekar. 18 óra: A rendezvény zárása, búcsúzás.

Pákozd, 15 órától: Gyermeknap a Kultúra Háza kertjében. 15 órától: Krokodilos óriás ugráló légvár. Andi bohóc (csillámtetkó, ajándék lufi minden kisgyermeknek). Pónilovagoltatás (Pákozdi Dióskert Lovas Egyesület). Íjászat (Pákozdi Íjász Csoport). Fogadj örökbe program. Fema kutyussimogató. 16 órától: Színpadi produkciók. 17 óra: Habparty. (Csereruha ajánlott.) NOÉ Speciális Kutató-mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 18 óra: Pitypang zenekar. Büfé. Vattacukor, palacsinta. Rossz idő esetén esőnap egy későbbi időpontban! (Önkormányzat, iskolai közösség.)

Székesfehérvár, 10 óra: Ásványszakkör diákoknak (általános iskolások és középiskolások) a Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtárában. Téma: galenit, szfalerit, kalkopirit, fluorit áttekintő ismertetése. A pátkai ércbányáról röviden. Kovács Pál, a székesfehérvári ásványbörze szervezője.

Székesfehérvár, 10 óra: Ódon házak titkai Kulcsárné Mariannal. A belváros régi épületei. Találkozás a Tourinform iroda előtt.

Székesfehérvár, 10–13 óra: Dungeons & Dragons a Székesfehérvári Asztali Szerepjáték Műhely szervezésében. Helyszín: a Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára (minden hónap első szombatján). A Jéggerinc-csúcs sárkánya. A hivatalos kalandmodul 13 önálló kalandrészletben történő végig játszása. Az alkalmak felépítése: a játékosok karaktert választanak; az előzmények összefoglalása; az aktuális kaland végig játszása. Címkék: 10+, kezdőbarát, fantasy, szerepjáték. Bármikor be lehet csatlakozni, mindegyik alkalom önmagában is játszható, kerek történet. A többszöri alkalmakon a karakterek fejlődését is megtapasztalhatják a játékosok. A D&D a világ legnépszerűbb asztali szerepjáték-rendszere, hazánkban is jelentős a rajongótábora.

Székesfehérvár-Csala, 10–17 óra: Csalai piknik és majális. (Török Ignác utcai játszótér és füves terület.) 10 óra: Pitypang zenekar. 11 óra: Vitéz László menyecskét keres. Barna Zsombor bábelőadása. 14 óra: Füredi Nikolett és Szentmártoni Norman, a Budapesti Operettszínház művészeinek operett- és musicalműsora. 16 óra: A Hórihorgas Hujákolók gólyalábas előadása. A nap folyamán varázslatos cirkuszi akadémiával, kézműves-foglalkozással, játékokkal és ugrálóvárral várják a gyerekeket a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ munkatársai.

Székesfehérvár, 13.30 óra: Anyák napi készülődés origami technikával. Kézműves-foglalkozás Sziliné Molnár Klára vezetésével. Ajándék szívecskék és virágok készítése. Vörösmarty Mihály Könyvtár Mészöly Géza utcai Tagkönyvtára.

Székesfehérvár, 15–19 óra: Feketehegy-Szárazréti piknik és majális. (Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar.) Virsli és sör, lángos, palacsinta és vattacukor. Mobil kalandpark, felfújható gokartpálya, lézerharc, valamint ugrálóvár és csúszdás légvár az udvaron. A klubteremben VR autós szimulátor és többféle VR játék. 16 óra: Pitypang zenekar. 18 óra: A 4What együttes koncertje. A rendezvény ingyenes. (Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ.)

Székesfehérvár, 17 órától: A táncház napja. Az Alba Regia Táncegyesület rendezvénye a Malom utcai Táncházban. 17 óra: Kézműves-foglalkozás. Anyák napi hímzett meglepetés készítése Pintérné Markovich Marcella irányításával. 18 óra: „Ígéret havába”. Népi gyermekjátszó Bókáné Zemancsek Edit vezetésével. 19.30 óra: Magyarpalatkai tánctanítás (5. rész). 20.30–01 óra: Táncházi mulatság. Házigazda: Németh Gergő. Muzsikál a Galiba zenekar.

Május 5. (vasárnap)

Agárd, 10 órától: XVI. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál. Programok. Nagyszínpad: 10 óra: Az Iszkiri zenekar gyermekkoncertje. 11 óra: Krav maga bemutató. Önvédelmi sport mindenkinek! 11.20 óra: Laguna Táncklub. 12 óra: Guitar Singers – Ignácz Attila & Szabó Bill Béla. 13 óra: Benson Madame zenekar. 14.30 óra: Jazzy délután. Horváth Márk (gitár), Iván Szandra (ének, zongora), Koós Hutás Áron (trombita). 16 óra: Húristen – gitárpárbaj. Négy „felsőpolcos” gitáros, no meg a „dobmegabasszus”. Mohai Tamás (Boom-Boom), Nagy Ádám (Roy és Ádám), Pulius Tibor (Supernem), Lukács Péter Peta (Bikini), Kiss G. László bass, Csányi Zoltán dob. És a rock hullámai cunamivá nőnek! 17 óra: Band of Streets. 18–19.30 óra: Charlie-nagykoncert. Fesztiválközpont (Szarvas-szobor): 10–18 óra: Családi játékliget a Berebe Játéktérrel és az Aranyszamár Bábszínház Pom Pom Tematikus Játékterével. Velencei-tavi Galéria: 10–18 óra: Ősalakra. Horváth Levente erdélyi festőművész kiállítása. Megtekinthető június 5-éig. Tóparton: Vidámpark – az élmények birodalma a Velencei-tó partján. Dékány András emléktúra és irodalmi odúkereső játék Csiák Gyula íróval, Dékány-kutatóval: 9.30 óra: Gyülekezés az agárdi Admiral étterem parkolójában. 10 óra: Indulás (kerékpárral vagy gyalogosan). Útvonal: Dékány sétány; Agárdi Parkerdő; Madárdal tanösvény; Chernel István Madárvárta; Dinnyés, Dinnyési Fertő bejárat, Rózsa utca gólyafészek. A táv mintegy 4 kilométer (nagyobb gyermekek számára is könnyen teljesíthető).

Székesfehérvár, 11 óra: Dani barátokat keres. A Meseerdő Bábszínház előadása az Igézőben. Május 6. (hétfő)

Bodajk, 17 óra: Anyák napi ünnepség a művelődési ház és könyvtárban. Az ünnepi műsorban közreműködnek: a Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde és a Boldog Gizella Óvoda óvodásai, az általános iskola diákjai és a 3Falu Táncműhely táncosai. (Bodajk Város Önkormányzata.)

Gárdony, 18 óra: Történelem Klub a Katonai Emlékpark Pákozd Nemzeti Emlékhely munkatársaival a Nemzedékek Házában. Had/Művészet – Fegyverbe szólított múzsák. Szó lesz Balassi Bálintról, Zrínyi Miklósról, Homéroszról, Than Mórról, Fricsay Richárdról, Gyóny Gézáról és még sok más érdekességről.

Lepsény, 17 óra: Emlékezzünk együtt katonai és civil áldozatainkra! Ünnepi megemlékezés a második világháború befejezésének 79. évfordulója alkalmából a második világháborús emlékműnél.