Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva faluvezető kulcsfontosságúnak nevezte az „Andezit telért", mint helyi természeti értéket, amely országos szinten is egy ritkán előforduló geológiai különlegesség, amelyről bár sajnálatos módon megfeledkezett az utókor az évtizedek folyamán, majd hányattatott sorsa jutott, de összefogással, természetvédő szakemberek és természetszerető barátok közreműködésével, pályázati forrásnak köszönhetően sikerült megmenteni. Ma már mint helyi látványosság áll kivilágított környezetben, a Bölcsőde és Óvoda fejlesztése során épült parkoló és mögötte elhelyezkedő játszóudvar északi oldalán.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A polgármester asszony visszatekintésében megemlékezett mindazokról, akik hozzájárultak a turisztikai látványosság létrejöttéhez:

– 2011-ben Schultz György természetvédő és Tarsoly Péter barlangkutató megkerestek a telér ügyével kapcsolatban, és Eszterhás Istvánnal, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Vulkánszpeleológiai Kollektívájának vezetőjével – aki sajnos már nincs köztünk –, a nemes kezdeményezés mellé álltunk. Ennek köszönhetően 60 év elteltével újra "felfedezésre" került az elfelejtett földtani látványosság, immáron azzal a gondolattal, hogy kiemeljük ezt a különleges geológiai jelenséget az ecetfáktól, kőtörmeléktől és szeméttől elborított rejtekéből. 2021-ben végre megoldást találtunk tervük kivitelezésére egy sikeres Leader pályázat elnyerésével, melynek eredményeképpen lehetővé vált a telér feltárása, megtisztítása és védelem alá helyezésének a megindítása. Turisztikai értéket teremtettünk. Ma már óvjuk, védjük, vigyázunk rá, örökül adva a következő generációk számára, hogy ők is részesei lehessenek a 30 millió éves csodának, amit az Andezit telér jelent számunkra.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A projekt kapcsán Molnár Krisztián vármegye elnökként és sukorói lakosként is megköszönte a természeti örökség megőrzését, hogy a több mint 8,5 millió forintos beruházással kiépült geológiai pihenőpont hozzájárulhat Sukoró és a Velencei-tó turisztikai vonzerejének növeléséhez. Mindemellett kiemelte az elmúlt időszak kézzel fogható és látványos fejlesztéseit is, példaként említette a Sukorói Óvoda és Mini Bölcsőde új épületének átadását, a Fiatalok Házának megépülését és az új focipályát is, de a következő ciklus nagy célját, a nyolcosztályos általános iskola megépítését is kilátásba helyezte. Mindezek után partnerségéről és a közös munka folytatásáról biztosította a polgármester asszonyt és csapatát, hogy tovább fejlődhessen a település.

A köszöntőket követően Tarsoly Péter barlangkutató tartott kisebb előadást a megjelent sukorói lakosoknak az Andezit telérről.