A mutatós ’többfunkciós’ szivattyú Aupek Attila és Batonai Péter közbenjárásának, valamint a Grundfos Magyarország felajánlásának köszönhetően került a Cifrakerti-tóba, amelyet egy ideje már a látogatók is megcsodálhatnak. Óberné Kálmán Erika polgármesteri tisztséget betöltő alpolgármester lapunknak elmondta: a szivattyút múlt hétvégén hivatalosan is átadták a SzaladBattyán futóversennyel egybekötött gyereknap során, ahol a fenti nevek mellett jelen volt még Filep Zoltán, a Grundfos Magyarország gyárigazgatója is. Mint mondta, nagyon hálásak a szivattyúért, amellyel még tisztább lehet a tó.

Az átadó mellett a SzaladBattyán futóversenyt és a gyermeknapot is múlt hétvégén tartotta a település.

Forrás: Szabadbattyán önkormányzat