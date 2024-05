Mészáros Attila alpolgármester köszöntő beszédében úgy fogalmazott, hogy mai rohanó világunkban néha megfeledkezünk arról, hogy a szociális intézmények lakóiban is sok érték van. A munkatársak minden nap tesznek ezért, hogy a szociális otthonok ellátottjainak olyan programokban lehessen része, amelyek során átélhetik az alkotás élményét. – Én magam is látom ennek értékét, például a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézményben vagy a Frim Jakab Képességfejlesztő Otthonban, és nagyon hálás vagyok az ott dolgozóknak is mindezért. Ennek a pályázatnak köszönhetően meg tudjuk mutatni a külvilágnak, hogy a szociális intézmények lakói is milyen gazdag belső értékekkel bírnak. Mindenkit buzdítok arra, hogy pályázat nélkül is alkossanak sokat, a maguk és mások örömére egyaránt – mondta az alpolgármester.

Szomor Andrea, a Bugát Pál Technikum igazgatója örömét fejezi ki afölött, hogy a kiállításnak Székesfehérváron iskolájuk ad otthont. – Az egészségügyi ágazatban tanuló tanulóink tavaly első alkalommal vettek részt székesfehérvári szociális otthonokban szakmai gyakorlatokon, mely időszak alatt nemcsak szakmai, hanem új emberi kapcsolatok szövődtek mind a lakókkal, mind pedig az ott dolgozókkal. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a tanulók által tapasztalt körülményeket és élethelyzeteket egy teljesen más oldalról ismerhessék meg. A bemutatott irodalmi és képzőművészeti darabokon keresztül láthatóvá válnak a lakók érzelmei, az életről alkotott véleményük. Az a tapasztalatom, hogy nagyon nehéz az időseket, az ellátottakat a komfort zónájukból kimozdítani, ezért szívből gratulálok a pályázat kiírójának, és a szociális otthon dolgozóinak ahhoz, hogy mindig támogatták és segítették az ellátottakat az alkotás örömének átélésében – fejezte ki háláját az igazgató asszony.

A kiállítás 2024. május 21-ig látogatható.