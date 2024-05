Az animációs szakkör egy olyan kreatív foglalkozás, ahol a gyermekek irodalmi élményeiket, álmaikat, fantáziájuk szüleményeit filmtervekbe foglalják. Ezek alapján a megismert animációs technikák valamelyikével (rajz, gyurma, tárgy- vagy papírmozgatás) elkészítik a hosszabb-rövidebb filmetűdöket.

Az Animono animációsfilm-készítő szakkör Debreczeni Katalin vezetésével 2009 őszétől a Fejér Megyei Művelődési Központ Művészetek Háza egyik kreatív csoportjaként működött 2019-ig, a ház bezárásáig, majd 2021-től a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban kaptak lehetőséget a folytatásra. A gyerekek alkotásaikkal versenyeken is indulnak, amelyeken szép eredményeket érnek el.

– Az animációs szakkört több mint harminc évvel ezelőtt kezdtük el a férjemmel Székesfehérváron. Mindketten a Pannónia Rajzfilmstúdió Kecskeméti Műtermében dolgoztunk, férjem, Hegedűs 2 László rendezőként, tervezőként, én pedig animáltam, háttereket festettem. Később Székesfehérvárra költöztünk, ami azt is jelentette, hogy nem dolgozhattunk tovább ebben a fajta kreatív munkában. (Később lehetőség nyílt egyedi animációs filmeket készíteni a Magyar Mozgókép Alapítvány, majd megszűnése után az MTVA pályázatai útján.) Így született az ötlet, hogy szakköri formában foglalkozzunk tovább ezzel a jellegű munkával. Mostanra én vezetem a szakkört, férjem a saját munkáin dolgozik – mondja Debreczeni Katalin, az Animono szakkör ötletgazdája, akinek vezetésével heti egy alkalommal gyűlnek össze a gyerekek a másfél órás szakköri foglalkozásra, melyhez csupán az anyagköltséget kell állni.

A gyerekek saját témát dolgoznak fel, de van, hogy csoportosan dolgoznak. Először írnak egy vázlatot, megtervezik a szereplőket, ezeket kiszínezik, majd kivágják papírból. Mozgatható bábukat terveznek, majd elkészítik hozzájuk a háttereket. Ha az egész készen van, beállítjuk a kamerát és a gyerekek eljátsszák a történetet. Minden mozdulatot külön be kell fotózni, majd ezeket egy programmal össze lehet fűzni, amellyel már meg is születik az első mozdulatsor. A szakköri forgatások során a gyerekek egymás filmjeiben végzik a filmstábokban egyébként szokásos feladatokat: rendező, operatőr, vágó, asszisztens, animátor, így minden résztvevő belekóstolhat a filmezéssel kapcsolatos feladatokba – tudjuk meg a szakkör vezetőjétől.

– Az animációsfilm-készítés a gyerekeknek fantasztikus művészeti lehetőség, mely három művészeti ágat egyesít: a képzőművészetet, mert meg kell festeni, rajzolni a háttereket és a látványvilágot; a színművészetet, mert a figuráknak az alkotóik lelket adnak, a mozgatásukkal ki kell fejezni a történetet; a harmadik művészeti ág pedig a film, a filmes látásmód. Mindemellett az animációsfilm-készítés egy rendkívül komplex fejlesztési módszer is, mert az alkotás során nagyon sokat fejlődik a gyerekek mozgásérzékelése is. Egészen apró mozdulatok irányát, sebességét kell meghatározniuk, hogy azok a filmben megfelelően működjenek. Célunk az, hogy a szakkörben minél több gyermek megismerkedhessen az animációsfilm-készítéssel, és a film nyelvén is kifejezhesse érzéseit és gondolatait – mondja Debreczeni Katalin, aki büszkén meséli, hogy a szakkör résztvevői közül többen művészeti vonalon tanulnak tovább, akik egyetemi éveik alatt és végén szívesen térnek vissza az „alma materükhöz”, akár egy kedves emlék felidézéséért, akár azért, hogy besegítsenek a szakkör nyári táborában.

Augusztus utolsó hetében ötnapos táborban vehetnek részt az érdeklődő gyerekek. Az idei témák a Fűszálak közt, virágok szirmán – bogarak, pillangók és társaik, a másik pedig az Űrexpedíció az ismeretlen bolygó meghódítására. A táborral kapcsolatos részletesebb információ hamarosan elérhető lesz az Animono Facebook-oldalán.

– A szakkör alkotóinak munkái elérhetőek az interneten is, de minden évben rendezünk egy animációs hétvégét, amikor a gyerekek és szüleik egy-egy témakörben elkészítenek egy animációs filmet, megismerkedve az alkotás folyamatával, szépségeivel. Mindemellett animációs filmjeink már több megmérettetésen is részt vettek. Díjakat kaptak Zánkán a Gyermekalkotások Galériájában, Budapesten a Diákfilmfesztiválon, a Gyerekszem Filmfesztiválon, a BIG Fesztiválon, az Egyszervolt.hu rövidfilm pályázatán. Külföldön Hamburgban, Prágában, Pakisztánban, Indiában és Vilniusban láthatták a gyerekek munkáit – sorolja Debreczeni Katalin, aki szívesen látja akár a szakkörben, akár a nyári táborban azokat a gyerekeket, akik szívesen kipróbálnák magukat az animációs film világában.