A székesfehérvári városháza díszterme adott otthont május 14-én, kedden a Magyar Honvédség Sodró László 102. Vegyiharc Ezred Vegyivédelmiek napja alkalmából tartott állománygyűlésnek. Hajnal István ezredes, a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokságának megbízott parancsnoka az ünnepi alkalom apropóján emlékeztetett: időszámításunk szerint 304. május 4-én keresztény hite miatt végezték ki Szent Flóriánt, akit bajtársai emberségéért, a harcok során mutatott hozzáértéséért, bátorságáért és főként az igazsághoz való ragaszkodásáért tartották nagyra. Majd a 74 évvel ezelőtti eseményeket emelte ki a parancsnok: 1950-ben ugyanis megalapították a Magyar Honvédség kötelékében a vegyiharc osztályt, valamint a 9. Önálló Vegyiharc Századot. 1951-ben már a vegyivédelem szó is megjelent a katonai dialektusban – mutatott rá Hajnal István ezredes, hozzátéve: az alakulat, megannyi átszervezést megélve, 2000-ben települt át Székesfehérvárra. Tavaly óta az ezred Sodró László ezredes nevét viseli, s ezzel együtt átvette a megszűnt Görgey Artúr Vegyivédelmi Információs Központ feladatait is. Az elmúlt időszakból emlékeztetett a vörösiszap katasztrófára és a pandémiás időszak nehézségeire is, melyekben a vegyivédelmiek jelentős szerepet vállaltak.