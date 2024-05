A súlyosan sérült fiatalember 18 éves volt a baleset idején. A bíróság két éve elítélte a hinta üzemeltetőjét, ám a kártérítési per, amely közte és Krisztofer családja között zajlik, még folyamatban van. Az egyébként 8 gyermekes családnak nem kis kihívás a ma már 25 éves fiú ellátása, miközben a többiekről is igyekeznek megfelelően gondoskodni. Az édesanya, Máthé Zoltánné a baleset óta nem dolgozik, ápolási díjat kap, ami mellett csak az édesapa keresetére támaszkodhatnak. Ilyen körülmények között még pár tízezer forintos kiadást sem engedhetnek meg maguknak. Márpedig most a pénzre nagy szükség lenne. Krisztofernek a koponyasérülés miatt erősen megromlott a látása, miután a balesetben a szemidegek is sérültek. Ahhoz, hogy a fővárosba tudják vinni a fiatalembert egy speciális szemvizsgálatra, pénzre lenne szükség, az ezt követő esetleges műtéthez pedig még több. Krisztofer azért is örülne, ha jobban látna, mert szívesen vállalna valamilyen egyszerűbb munkát.

Az egyébként Sümeg mellett élő család megsegítésére gyűjtést indítottak Csókakőn. Az ötlet Vas Georginától származik, aki a Kossuth utcai Vár ABC-ben dolgozik. Miután főnökei támogatták, egy kis dobozt helyeztek ki az üzletben, amibe bárki bedobhatja kisebb-nagyobb készpénzadományát. A hír hallatán a feol.hu Georginán keresztül kereste meg az édesanyát, tőle származnak a fenti információk is. – Kérem, mindenképpen írják le, hogy nagyon hálás vagyok Georgiának a segítségért és mindenkinek, aki csak a legkisebb mértékben is támogat minket abban, hogy a fiam állapota javulhasson! – kérte.

Aki nem csókakői lakos, de szívesen segítene, azok átutalással is eljuttathatják a családnak az adományukat. A számlaszám a szerkesztőségben megtalálható!