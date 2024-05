Az internetet gyakran böngészők és a "szájhagyomány útján" jól informáltak már előre tudhatták: egy lelkes csapat tagjai május 19-én, pünkösdvasárnap rendezik meg a Festetics-kastély festői szépségű angolparkjában az IDOLZ autóstalálkozót. Ami – az ígéreteknek megfelelően – valóban több volt, mint egy "megszokott" autóstalálkozó. Egyrészt azért, mert a Magyarországon belül először Dégen bemutatott IDOLZ nemzetközi méreteket öltött – mind a kiállítók, mind a látogatók nemzetiségét tekintve, így a helyszínre érkezők magyarul és angolul is fültanúi lehettek az egyes színpadi beszélgetéseknek. Másrészt pedig azért, mert a szervezők nemcsak a kastélyparkban kiállított autókra, de a gasztronómiára és a szórakozásra, szórakoztatásra is nagy hangsúlyt fektettek. Az ételudvarban a streetfood királyának mondható hamburger mellett koktélokat és egy pincészet borait, valamint úgynevezett kávépálinkát is fogyaszthattak az ínyencek. Emellett pedig nem mindennapi programelemként – a szórakoztató lehetőségek részeként – egy ideiglenes kaszinó is a füves területre települt, hogy ott texas hold'emet, blackjacket játszhassanak vagy roulette-ezhessenek az egyéb kikapcsolódásra vágyók. Természetesen nem valódi pénzzel, ingyenes részvétellel. A levezető attrakciók részeként tombolasorsolás kezdődött, majd pedig élő DJ-szettek – Tigran, Nigel Stately, D Session – pörögtek mindenki megelégedésére.

Az IDOLZ nemzetközi autóstalálkozót Magyarországon belül először Dégen rendezték meg

Fotó: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

A különleges autóstalálkozó nem csak a helyieket vonzotta: a kastélypark a nyárias időben megtelt a járművek mellett emberekkel is, akik valóban a szélrózsa minden irányából, megyén innen és túlról (Budapest vagy éppen Németország) érkeztek az impozáns környezetbe. S noha a rendezvény területén elegendő számú parkolóhely állt rendelkezésre, a kastélyhoz vezető utcát, utcákat – Széchenyi, Hunyadi, Szabadság – rendre megtöltötték a látogatók járművei. Dég lélekszáma erre az egy napra határozottan megnőtt!

Videós összefoglalónk itt érhető el: