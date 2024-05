Piri néni. Mindenki így ismerte, így emlegette Gánton. Sok mindent átélt és még több mindent látott, és hála istennek még azt is megélte, hogy a szeretett családi vendéglőben az ötödik generáció is munkába állt. Bőven 70 felett is mindennap bejárt az üzletbe, ott volt, ha kellett, bár a napi dolgokba már nem szólt bele. A vendégekkel azonban akkor is mindig szívesen beszélgetett. Rengeteg ember fordult meg az étteremben az évek alatt az egyszerű munkástól a magas miniszterekig és állami vezetőkig. Piri néni mindenkivel ugyanolyan jól bánt, egyformán figyelmes volt és soha senki nem adott ki. Évtizedekkel később sem.

A vendéglátás a vérében volt, beleszületett ebbe a létbe, s bár fiatal korában nem úgy tervezete, hogy ő viszi majd tovább a családi örökséget, a sors nem hagyott neki más választást. Saját bevallása szerint azonban nem bánta meg, hogy így lett! Munkáját, szakmai hozzáértését többször is elismerték, legutóbb 2022-ben Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címet adományoztak neki.

Testvére néhány hete hunyt el, ami nagyon megviselte. Bánatát nem tudta feldolgozni. Isten nyugosztalja, drága Piri néni, nyugodjék békében!