Varga Gábor országgyűlési képviselő és Sükösd Tamás polgármester meghívására, Dél Fejér központjában, Sárbogárdon tartott kampányzáró fórumot Koncz Zsófia miniszterhelyettes és Szekeres Pál EP képviselő-jelölt. Az alkalom egy gyors sajtótájékoztatóval kezdődött, ahol elsőként Varga Gábor köszöntötte a vendégeket és elmondta, nagy szeretettel hívta meg a vendégeket Sárbogárdra, ahol érzékelhető a fejlődés a polgári kormányzás óta. De ahhoz, hogy Sárbogárd város tovább fejlődhessen és a tervezett beruházásai megvalósulhassanak, hazánkkal és az ország többi településével együtt, jogosan tart igényt azokra az EU által visszatartott, befagyasztott pénzekre, ami jár az országnak. Hozzátette, éljünk a választások idején a demokratikus jogainkkal, és támogassuk szavazatainkkal azokat a polgármestereket és EP képviselő-jelölteket akik az ország és a nemzet javára dolgoznak nem pedig az ellen.

Jó hangulatban zajlott a fórum.

Fotó: Varga Gábor hivatalos oldala

Koncz Zsófia miniszterhelyettes örömét fejezte ki hogy a parlamenti „padtársának” területén találkozhatnak, és hogy ebben a formában is közösen dolgozhatnak az ország javára. Kihangsúlyozta, történelmi választásokra készülünk, hiszen most lesz első alkalommal egy napon önkormányzati és európai parlamenti választás is. Nagyon különleges és komoly helyzet előtt állunk, hiszen Európa egyre közelebb sodródik a világháborúhoz, így ha mi nem állunk ki a béke mellett, mások nem fognak helyettünk. Magyarország és Európa az egyre kiszélesedő háborúval semmit sem nyerhet, viszont mindent elveszíthet. Hatalmas a tét tehát, mindenki szavazatára szükség van a normalitás megőrzéséhez. Ezért ne fejtsük el, június 9-én a békéről döntünk!

Szekeres Pál EP képviselő-jelöltként elmondta, ahhoz hogy ezeket a csatákat meg tudják vívni, jó csapat kell, de a Fidesz-KDNP listáján szereplő jelöltek felkészültek, patrióták, és minden esetben a hazát képviselik. De ehhez szükséges egy nagyon erős felhatalmazás is a választók részéről, így lehet csak eredményes és nyugodt munkát végezni.

Sükösd Tamás polgármester pedig azt emelte ki, hogy készüljünk rá, négy szavazólapot fogunk majd kapni a választások alkalmával, ahol mind a négy szavazólap esetében fontos és szükséges jó döntést hozni ahhoz hogy települési, megyei és európai szinten is képviselni tudjuk az eddigi sikeres politikát, és fejlődési ívet. Illetve jó házigazdaként, örömmel köszönte meg a vendégeknek , eljöttek Sárbogárdra.